徐國勇、王國材齊推動安全駕駛　倡導三不原則

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他提到，今年一至五月道路交通事故，造成1,243人死亡，199,547人受傷，較去年同期死亡減少25人、受傷減少5,960人，顯現宣導有效果。交通安全專案，第一季是酒駕防制，今年一至五月酒駕死亡人數較去年同期減少21人；第二季為路口安全，今年一至五月行人路口死亡人數較去年同期減少22人，有相當不錯的成果；第三季交安專案以「安全駕駛」為主軸，呼籲開車族遵守駕駛規定，更要做到「不超速、不逼車、不無照駕駛」的三不原則。
據交通部統計，逼車、擋車近三年舉發件數呈現增加的情形，惡意逼車108年為392件，110年有502件；擋車108年510件，110年則是908件。另外，無照舉發件數一年高達24萬件，30日死亡人數110年就有484人是無照駕駛，交通事故死亡人數中有1成6是無照。
王國材，超速是國內常見的違規行為，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數1年有50多人，死亡人數中2至3成是18至24歲的年輕人，交通部除透過宣導，讓民眾了解安全駕駛的重要外，也透過法規嚇阻，已修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，針對嚴重超速的規定，從現行超過規定的最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，對於無照駕駛、惡意逼車，也都提高罰鍰，目前已送立法院審查。