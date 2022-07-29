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徐國勇、王國材齊推動安全駕駛　倡導三不原則

▲交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案－第三季安全駕駛宣導記者會」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.29）
▲交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案－第三季安全駕駛宣導記者會」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.29）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-29 11:00:48

交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案－第三季安全駕駛宣導記者會」，交通部長王國材、內政部長徐國勇呼籲民眾遵守「不超速、不逼車、不無照」三不原則。王國材指出，已經將道路交通管理處罰條例送立院審議，包括嚴重超速行為，從超過規定的最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，還有針對惡意逼車、無照駕駛，增加罰鍰。

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王國材指出，今年行政院積極推動21項道路交通安全精進作為，四季交通安全專案是一項新的政策，每季設定宣導主題，透過中央及地方同步密集宣導，提高民眾的認知，並進行執法以導正違法行為，來降低交通事故的發生。

他提到，今年一至五月道路交通事故，造成1,243人死亡，199,547人受傷，較去年同期死亡減少25人、受傷減少5,960人，顯現宣導有效果。交通安全專案，第一季是酒駕防制，今年一至五月酒駕死亡人數較去年同期減少21人；第二季為路口安全，今年一至五月行人路口死亡人數較去年同期減少22人，有相當不錯的成果；第三季交安專案以「安全駕駛」為主軸，呼籲開車族遵守駕駛規定，更要做到「不超速、不逼車、不無照駕駛」的三不原則。

據交通部統計，逼車、擋車近三年舉發件數呈現增加的情形，惡意逼車108年為392件，110年有502件；擋車108年510件，110年則是908件。另外，無照舉發件數一年高達24萬件，30日死亡人數110年就有484人是無照駕駛，交通事故死亡人數中有1成6是無照。

王國材，超速是國內常見的違規行為，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數1年有50多人，死亡人數中2至3成是18至24歲的年輕人，交通部除透過宣導，讓民眾了解安全駕駛的重要外，也透過法規嚇阻，已修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，針對嚴重超速的規定，從現行超過規定的最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，對於無照駕駛、惡意逼車，也都提高罰鍰，目前已送立法院審查。

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