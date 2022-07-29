社工哀筋疲力盡而亡　衛福部：重視「好夥伴」專職久任

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記者會末，衛福部社工司科長劉雅雲接過社工工會陳情的「生死簿」，表示將會再帶回研議，記者會後，衛福部社工司再透過新聞稿回應。
衛福部表示，至110年底，全國社工人員有1萬7015人，為減輕社工工作負荷及推動社會福利服務，自107年推展強化社會安全網計畫，大量增加社會工作人力，114年將預計擴增9821名社工及專業人員，包含公部門聘用7797人、第2期增加13項公私協力服務方案補助民間團體2024人)。
衛福部認為，據統計，110年底社會工作人員進用率為89.71%，核定2984人、進用2677人)，人力流動率從108年46.6%，109年下降為30.2%，110年再降至14.5%，「社安網計畫整體人力呈現成長趨勢、人力漸趨穩定」。
衛福部提到，為能社工專業久任，強化社會安全網計畫明訂依比例置社工督導、提高薪點折合率、薪資制度化並提高天花板、增設資深人員職位、辦理層級性專業訓練、補助中心配置保全人力及進用兼職助理等。
衛福部也說，持續重視民間單位社工的支持措施，除已建立社福人員勞動權益申訴機制，109年將原本定額補助改為階梯式補助專業服務費，社工經考核通過後晉階；另為減輕民間單位的財務負擔，將勞健保補助從每月1000元提升為5000元，再者，補助小型機構督導培力計畫，提供社工支持，協助專業久任。
衛福部說明，民間團體及提供第一線服務的社工人員是推動社會福利服務的重要力量，是政府長期合作的好夥伴，對於公私協力委託及合作機制，已多次邀民間團體討論廣納各界意見，與行政院公共工程委員會訂定發布委託契約範本，並辦理多場教育訓練，期待建立雙方互惠的友善採購機制，強化公私部門夥伴合作關係，齊心推動重大政策，以回應社會大眾對於安全生活的期盼。
衛福部表示，今日團體所提意見，將納入檢討及研議，做為未來施政之參考。將持續努力與民間攜手合作，傾聽社工相關團體意見共同維護社工勞動權益與專業服務品質，為弱勢民眾謀福利。