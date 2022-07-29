亞洲行將啟程！裴洛西訪台計畫未定　民主黨已現分歧

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但在民主黨內部卻似乎不是全然支持裴洛西的訪台計畫，甚至能看出裴洛西與美國總統拜登這兩名民主黨人在台灣問題上出現裂痕。
拜登先前曾公開回應稱，軍方認為，裴洛西在這時候訪問台灣「不是一個好主意」，不過拜登同時也說「不知道此事的狀況如何」。拜登的說法疑似是將「軍方」作為擋箭牌，讓自己能夠維持中立角色，避免與裴洛西直接起衝突。
而在拜登表態之後，又有媒體披露，白宮官員和軍方陸續跟裴洛西做簡報，向她說明此行可能伴隨的風險，期望在不明講的情況下，她能知難而退，來避免中共藉機在台海上空製造衝突，擦槍走火。不過美國軍方仍做了準備，如果裴洛西堅持要出訪台灣，美軍可能就要安排軍機與航空母艦一起出動，為裴洛西護航。
白宮拒絕直接對裴洛西的行程進行評論，包括是否得到拜登的支持。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也拒絕發表評論。
由於美國是「三權分立」的體制，行政、立法、司法三權各自獨立運作，彼此相互制衡。裴洛西是掌握立法權的國會議長，美國白宮則代表的是行政權，因此白宮沒有權利限制裴洛西的行為。
有專家分析，拜登不願裴洛西訪台原因，一方面是不願再拜習電話會談前刺激中國，從而打亂拜登原先計畫；另一方面是因為11月即將舉行期中選舉，但拜登民意支持度創新低，不但會拉低民主黨的選情，也衝擊他在黨內的地位。
而裴洛西若真的訪台，不僅能夠表達對自由民主的支持，在中國公開威脅之下，有可能也能刺激美國人民的反中情續，有助於民主黨的選情，而裴洛西在黨內聲望也會進一步提高。
另外中國即將在11月召開黨代表大會，習近平計劃在會議上進一步鞏固他的權力。這可能使中國對於裴洛西訪台，做出比以往更激烈的反應，包括在台灣附近設置禁航區等。種種原因都可能是拜登不希望裴洛西的主因。
《華爾街日報》評論指出，若訪台成行，將別具象徵意義，她將成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長。對於聲援台灣民主是個強而有用的訊息，「留在美國的決定看來會像是屈服於中國的壓力而退卻不成行」。
但裴洛西尚未證實訪台行程，但相關消息在這週先行被洩露，外界得知她已邀請其他國會議員同行。而過去一週的情勢升高，顯示出裴洛西不訪台的代價，但拜登的反應卻讓裴洛西相當難為。