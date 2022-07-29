COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

亞洲行將啟程！裴洛西訪台計畫未定　民主黨已現分歧

▲裴洛西可能訪台的計畫在民主黨內製造出分歧。（圖／美聯社／達志影像）
▲裴洛西可能訪台的計畫在民主黨內製造出分歧。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-29 11:42:38

外媒報導指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日將率團訪問亞洲，雖然目前台灣行程僅列「暫定」，但近來的「可能訪台」聲音不斷傳出，掀起各界討論，也引起中國強烈抗議。雖然裴洛西的可能訪台計畫獲得跨黨派的支持，但在民主黨內部卻似乎不是全數舉手讚好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前有媒體報導指出，裴洛西的訪台計畫獲得共和黨參議員、至少2名前川普政府官員和前一位曾出訪臺灣的美國眾議院議長支持。外界認為，共和黨對政治對手的罕見支持，似乎顛覆了華府一直以來的政治分歧。

但在民主黨內部卻似乎不是全然支持裴洛西的訪台計畫，甚至能看出裴洛西與美國總統拜登這兩名民主黨人在台灣問題上出現裂痕。

拜登先前曾公開回應稱，軍方認為，裴洛西在這時候訪問台灣「不是一個好主意」，不過拜登同時也說「不知道此事的狀況如何」。拜登的說法疑似是將「軍方」作為擋箭牌，讓自己能夠維持中立角色，避免與裴洛西直接起衝突。

而在拜登表態之後，又有媒體披露，白宮官員和軍方陸續跟裴洛西做簡報，向她說明此行可能伴隨的風險，期望在不明講的情況下，她能知難而退，來避免中共藉機在台海上空製造衝突，擦槍走火。不過美國軍方仍做了準備，如果裴洛西堅持要出訪台灣，美軍可能就要安排軍機與航空母艦一起出動，為裴洛西護航。

白宮拒絕直接對裴洛西的行程進行評論，包括是否得到拜登的支持。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也拒絕發表評論。

由於美國是「三權分立」的體制，行政、立法、司法三權各自獨立運作，彼此相互制衡。裴洛西是掌握立法權的國會議長，美國白宮則代表的是行政權，因此白宮沒有權利限制裴洛西的行為。

有專家分析，拜登不願裴洛西訪台原因，一方面是不願再拜習電話會談前刺激中國，從而打亂拜登原先計畫；另一方面是因為11月即將舉行期中選舉，但拜登民意支持度創新低，不但會拉低民主黨的選情，也衝擊他在黨內的地位。

而裴洛西若真的訪台，不僅能夠表達對自由民主的支持，在中國公開威脅之下，有可能也能刺激美國人民的反中情續，有助於民主黨的選情，而裴洛西在黨內聲望也會進一步提高。

另外中國即將在11月召開黨代表大會，習近平計劃在會議上進一步鞏固他的權力。這可能使中國對於裴洛西訪台，做出比以往更激烈的反應，包括在台灣附近設置禁航區等。種種原因都可能是拜登不希望裴洛西的主因。

《華爾街日報》評論指出，若訪台成行，將別具象徵意義，她將成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長。對於聲援台灣民主是個強而有用的訊息，「留在美國的決定看來會像是屈服於中國的壓力而退卻不成行」。

但裴洛西尚未證實訪台行程，但相關消息在這週先行被洩露，外界得知她已邀請其他國會議員同行。而過去一週的情勢升高，顯示出裴洛西不訪台的代價，但拜登的反應卻讓裴洛西相當難為。

美媒曝裴洛西亞洲行今啟程！台灣行程列「暫定」

裴洛西計劃訪台　葛來儀憂美中衝突建議延期

慶祝戰勝節69週年　北韓「國母」李雪主高唱國歌激動落淚

確定了！白宮證實　拜登、習近平將於28日晚間8:30通話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.38%23.62%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀