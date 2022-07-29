搶不到陳耀訓蛋黃酥？全家七夕開賣陳耀訓「愛心蝴蝶酥」
日前世界麵包大賽冠軍陳耀訓開放蛋黃酥預購，開賣不到1分鐘就全數秒殺，一盒10入黃牛價飆到2500元，引發各界熱議。但沒搶到蛋黃酥別哭哭，鎖定即將到來的七夕，全家超商和陳耀訓合作，獨家推出丹麥奶油蝴蝶酥來傳情意，並祭出金莎三粒裝3件89元，平均單顆金莎不到10元。
下周四（8/4）就是七夕情人節，根據全家內部銷售數據顯示，巧克力仍是送禮不敗選擇，透過APP隨買跨店取線上轉贈商品的人數，對比平日更是翻倍成長，因此APP即日起推出多款巧克力優惠，包含金莎三粒裝3件89元，金莎心型禮盒3件379元等。此外，即日起至8月9日前，在隨買跨店取消費任一商品並轉贈給朋友，就有機會抽中30杯大杯經典拿鐵，將抽出10名幸運兒。
全家APP「全+1商城」也同步推出情人節送禮商品，首推與世界麵包冠軍陳耀訓獨家合作的丹麥奶油蝴蝶酥，使用丹麥Lurpak冠軍奶油，並搭配蝴蝶酥本身的愛心造型，首批限量1萬份，售價520元，8/1正式開賣。另外還有台中手製巧克力名店choco 17多款經典商品，像是使用美格波本威士忌的「威士忌巧克力」，透過APP「全+1商城」下訂後，就能到指定的全家門市領取。
7-ELEVEN和台北霞海城隍廟合作，8月4日起獨家開賣「七夕隨取卡」及「愛情筷來姻緣筷」，卡片及筷子都經過爐祈福脫單。隨取卡單張售價500元，裡面可用面額是525元，會員再送OPEN POINT點數25點（1點抵1元），等於入手就現賺50元，另外消費就可用77元加購「愛情筷來姻緣筷」。