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中國四川甘肅廣西疫情燒不停　持續蔓延難遏止

▲中國官媒報導說，由於病毒傳播速度快更難防控，甘肅、四川與廣西省疫情燒不停並持續蔓延。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官媒報導說，由於病毒傳播速度快更難防控，甘肅、四川與廣西省疫情燒不停並持續蔓延。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-29 12:20:13

（中央社台北29日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）564例，中國官媒報導說，由於病毒傳播速度快更難防控，甘肅、四川與廣西省疫情燒不停並持續蔓延。

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中國衛健委官網上午通報，7月28日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例109例，境外移入49例，本土60例中，包括甘肅省21例、四川省16例、廣西省10例、山東省5例、河南省4例、廣東省3例、上海市1例。

新增無症狀感染者455例，境外移入65例，本土390例中，甘肅144例、安徽省51例、廣西41例、河南39例、上海20例、江蘇省16例、廣東10例、江西省9例、山東6例、天津市4例、福建省3例、浙江省2例。

截至7月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬9294例，尚在醫學觀察的無症狀感染者7200例（境外輸入557例）。

當前廣西與甘肅可說是中國疫情重災區，官媒健康時報網報導，累計這波甘肅新增病例逾3500例，當中逾6成集中在省會蘭州市，廣西這波爆點北海市15天下來已通報新增病例逾2400例，仍無趨緩跡象。

至於四川的疫情則是因Omicron BA.2.12.1變異株所致，傳播速度更快並且防控難度更大，累計自7月15日以來，已通報新增病例逾137例，其中省會成都市就佔了115例。

至於香港方面，網路媒體01今天報導，香港疫情持續擴大，28日新增病例直逼5000大關通報4886例，新增5人染疫死亡，一名22個月大的女嬰因染疫而腦病變病危，得靠呼吸器與強心藥維生。

中國衛健委通報，截至28日24時，香港特別行政區累計報告染疫35萬3578例（出院6萬7265例，死亡9493例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110729

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