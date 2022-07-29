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侯友宜跳針「做好每一天」林佳龍：應說明若當選是否做滿

▲林佳龍今日拜會民進黨新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍今日拜會民進黨新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-29 12:31:25

民進黨新北市長參選人林佳龍今（29）日上午拜會新北市議會民進黨團，就市政議題和黨籍議員們面對面請益、交流，林佳龍也特別準備板橋的「包子」、石門的「肉粽」象徵新北由內而外全區「包中」，與議員們齊呼「林佳龍凍蒜」、「議員紅不讓」口號，展現團結勝選氣勢。

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日前才和議員參選人們一起完成競選定裝照棚拍，林佳龍笑說，他發現黨團成員和議員參選人們非常活潑有創意，不但有「JOJO 立」的姿勢，甚至還有「火箭筒」等道具，「把我一般人沒看見的那面都揭發出來」。

林佳龍表示，經過合拍競選照，感覺更有團隊精神，尤其從黨全代會徵召至今不到2週時間，但和議員們可以說是最佳拍檔，像一支球隊一樣，「一個目標、一個團隊」，大家分工合作、分進合擊。

林佳龍也從恩恩案、前瞻預算補助停車場案、新北市國際姐妹市數量三個面向，強調「資訊透明化」的重要性。他指出，資訊是權力來源，「若資訊不對稱，人民沒有知的權利，議員如何監督？」，他也批評，不能因為大家開始監督停車場進度，就把相關資料從網頁下架；不能因為議員開始監督國際姐妹市數量，就突然冒出一堆交流的數字。林佳龍也承諾，他擔任新北市長一定做到「開放政府」，透過開放資訊落實民主政治的防腐、可課責性。

對於外界關心侯友宜若連任，是否會做滿任期，林佳龍指出，侯友宜每次都說「會做好每一天」，但就選舉期程來看，2024 年總統的初選和提名可能在明年年中以前就會完成，「若未能在法定任期內做完，是要補選的」，他認為，現在參選市長的人必須要說清楚，自己也承諾會從自身做起，若當選新北市長一定做好任期、向人民負責。

今日上午的拜會行程，民進黨新北市議會黨團成員，包括總召陳啟能、議員鍾宏仁、陳科名、陳文治、賴秋媚、鄭宇恩、何博文、何淑峰、彭佳芸、李余典、李坤城、李倩萍、戴瑋姍、黃俊哲、王淑慧、張維倩、張志豪、羅文崇、廖宜琨、林銘仁、彭成龍、周雅玲、張錦豪、蘇錦雄，林佳龍競選總幹事、立委吳秉叡，市議員參選人李宇翔、卓冠廷、翁震州、林秉宥、顏蔚慈、山田摩衣、黃淑君、石一佑、張嘉玲、許昭興、高乃芸、曾進益、陳乃瑜、彭一書等人均出席力挺林佳龍。

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