經濟成長放緩拖累終端需求　台經院：6月續亮低迷黃藍燈

台經院今（29）日發布6月製造業景氣信號值為11.81分，月減0.53分，景氣燈號連續4個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈，台經院景氣中心分析，儘管中國封控解除，但全球經濟成長放緩，拖累需求面與原物料投入面指標。



台灣經濟研究院公布製造業景氣信號值由5月的12.34分，減少0.53分到6月的11.81分，燈號亮出連續第4個代表低迷的黃藍燈。







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▲台經院自2020年4月至今（2022）年6月發佈的製造業景氣燈號。（圖／台經院提供）



景氣中心說明，全球通膨壓力未減，使終端需求轉弱，在6月國內製造業相關數據中，儘管受惠於中國封控措施解除，有助於產能及供應鏈逐步恢復，然而，受到全球經濟成長放緩影響，客戶購料轉趨保守，廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度較上月明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標，加上6月股市大幅修正與全球經濟下行壓力升溫，使得廠商對景氣看法轉趨悲觀，令經營環境面指標表現依舊疲弱。



台經院觀察細部產業，在電子零組件業方面，比較基期偏高，且消費性電子終端應用銷售量持續下滑，導致半導體訂單量能陸續修正。



不過，國內部分業者與客戶簽訂長期供應協議，加上多元化的製程布局，因此出口與外銷訂單表現仍然強勁，6月電子零組件業景氣燈號續維持代表景氣持平的綠燈。



至於在金屬基本業方面，台經院表示，儘管國際鋼材供需仍相對吃緊，且原物料報價維持高檔支撐鋼材報價，然而，受到疫情、地緣政治、通膨及美國升息等因素衝擊，鋼市交易偏向保守觀望，使得產業外銷訂單與生產指數衰退幅度擴大，6月金屬基本業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。



