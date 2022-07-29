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與Toyota合作，全新Suzuki Landy亮相，8月8日在日正式上市！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-29 12:55:20

Suzuki於日本與Toyota合作開發的全新MPV ─ Landy，將於8月8日正式在日本上市，Landy其實就是Toyota Noah/Voxy車系的同生車款。

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日本車廠間的合作可說是相當密切，在產品上依據各自需求而共同開發，或直接授權貼牌販售的情況很普遍，而Suzuki Landy就是Toyota Noah/Voxy車系改貼Suzuki品牌的MPV，以補上Suzuki在多人座MPV產品上的不足。

全新Landy車常為4,695mm，車寬為1,730mm，採三排七人或八人座位配置，透過具有常滑軌，可前後滑移翻摺的第二排座椅，與可向兩側翻起的第三排座椅，創造寬敞且具彈性的車內空間。

此外，有別於當前許多SUV所配置的足踢感應式電動尾門，Landy則配置了足踢感應式電動側滑門，而尾門則可在開啟或關閉過程中，直接以手動控制開啟角度，十分方便。

動力系統部分，提供2.0升自然進氣引擎與1.8升油電混合動力系統，分別可輸出170PS與140PS最大馬力，並都有二輪傳動與四輪傳動可選擇，其中Hybrid的二驅車型，平均油耗可達23.2km/L。

安全部分，配有Safety Sense主動安全防護系統，內含：可偵測行車、行人、自行車、摩托車之PCS 預警式防護系統、LDA 車道偏離警示系統、LTA車到循跡輔助系統等輔助科技。

全新Suzuki Landy共提供四種等級車型，在日本建議售價為3,106,400日圓起，年販售目標為1,200台。

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