林智堅陷風暴！46%網友預測不會換將、56%估張善政有贏面
民進黨桃園市長參選人林智堅近日因論文事件、新竹棒球場缺失等議題遭受攻擊，各界關注其桃園選情是否由盛轉衰。根據《NOWnews今日新聞》於26日至28日所做的網路民調顯示，有55.14%的網友認為，論文事件對林智堅的影響很大，可能會使其落選、62.57%的網友認為，棒球場缺失爭議會讓桃園人不信任林智堅的執政能力；不過也有46%的網友認為，林智堅仍是民進黨最強的桃園市長參選人，綠營不會因此換將。
《NOWnews今日新聞》針對林智堅與桃園選情做網路民調，當問及「您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？」共有55.14%的網友認為影響很大，論文事件恐讓林智堅落選、26.57%網友認為沒有影響，論文事件和選市長沒有關連、有17.43%網友認為有影響，但年底才投票，是否會影響選票有待觀察；另有0.86%網友不知道、沒意見。
當問及「您認為新竹市立棒球場爭議，有可能影響林智堅選情嗎？」共有62.57%網友認為影響很大，桃園人會因此不信任林的執政能力、23.71%網友認為沒有影響，新竹棒球場爭議是政治操作或被放大解讀、12.57%認為有影響，但這只是市政眾多工作之一，不一定會影響整體投票；另有有1.14%網友不知道、沒意見。
當問及「您覺得民進黨有沒有可能更換人參選桃園市長？」共有46%網友認為不可能，林智堅還是最強的參選人、41.14%網友認為有可能，民進黨這次壓力太大，有可能臨時換將；另有12.86%的網友不知道、沒意見。
當問及「在經過論文與棒球場爭議後，您認為誰會當選下一屆桃園市長？」共有56.29%網友認為國民黨參選人張善政有機會甩開林智堅當選、31.43%認為林智堅仍會當選、7.43%不知道、沒意見；另有4%認為民眾黨參選人賴香伶有後來居上的可能、0.86%認為應該是無黨籍或其他政黨候選人當選。