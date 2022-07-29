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反軍政府示威衝突　癱瘓幾內亞首都

▲西非國家幾內亞的民眾走上街頭示威，對軍政府恢復民主進程的處理方式表達不滿。示意圖。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲西非國家幾內亞的民眾走上街頭示威，對軍政府恢復民主進程的處理方式表達不滿。示意圖。（示意圖／翻攝自pixabay）

中央社

2022-07-29 14:19:36

（中央社幾內亞首都康納克立28日綜合外電報導）西非國家幾內亞的民眾走上街頭示威，對軍政府恢復民主進程的處理方式表達不滿，今天讓首都康納克立陷入停擺狀態，發起抗議的組織稱有一人中彈身亡。

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這場抗議活動是在上週籌畫，但西非經濟共同體（ECOWAS）主席恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）今天聲稱，已說服軍政府縮短恢復民主的進程。幾內亞軍政府尚未證實這項說法。

在比索（Bissau）舉行的記者會上，恩巴洛與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一起發表談話，指他最近已說服幾內亞軍政府加速恢復民主。

「捍衛憲法國民陣線」（National Front for the Defence of the Constitution, FNDC）表示，在康納克立（Conakry）郊區哈姆達拉耶（Hamdallaye），有一人被子彈擊中身亡，另有數人受傷。當局尚未證實相關死亡消息。

捍衛憲法國民陣線為具有影響力的政治聯盟，號召民眾參加這波示威活動，譴責軍政府在2021年奪取政權後，「單方面管控」有關恢復文人統治事宜。

捍衛憲法國民陣線指責軍方領導人「系統性拒絕」進行「可信賴對話」，來討論限定過渡時期長短。

恩巴洛則說：「我在康納克立與ECOWAS委員會主委一起，讓軍政府了解高峰會的決定，幾內亞的民主過渡期不能超過24個月。」

他補充說：「他們提出36個月的過渡期，但我們成功地說服了他們。」

法新社報導，今天上午，在首都幾個被視為反對派據點的地區，年輕示威者與警方爆發衝突。

抗議者架起路障並燒毀輪胎，警察則動用催淚瓦斯，來驅散投擲石塊的小群眾。一條平時擠滿人的商業大道（Boulevard du Commerce），到中午時分幾乎空無一人。

捍衛憲法國民陣線活動負責人狄亞洛（Ibrahima Diallo）告訴法新社說：「很高興我們成功號召了示威活動，這真完美。」

「這座城市到處都很安靜，政府陷入癱瘓，這對我們來說是重大成功。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110729

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