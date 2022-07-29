名家論壇》黃創夏／裴洛西背後的美國道義或利益

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喧騰一時的裴洛西訪問台灣造成的中、美雙方的互嗆，一度甚至拉高到雙方國防部相互喊話，如今看起來應該只是刻意拉高戰爭螺旋，道瞭最緊要關頭，雙方都採了剎車！
然而，在這個過程當中，台灣人民應該也要對國際政治有更深刻的體驗：如果不先自我武裝好、有足夠的心理素質和實質準備，「美國的道義」有些時候還是會受到「美國的利益」而被挪動優先順位‧‧‧
拜登就是最明顯的現身說法：
面對豺狼虎豹、魑魅魍魎，只能堅定地面對、強硬地警告，要是有一絲一毫的軟弱，甚至遲疑，猛獸馬上就會狠狠地撲上來，咬著咽喉不放！
麻煩都是自找的，誰都想不到，只是胡錫進的幾句虛言恫嚇，拜登就孬了，鬧到「裴洛西訪問台灣」這個美國原本完全站得住腳的行程，變成美中對抗以及台海兩岸最激烈的互嗆，進到了「兩鼠爭道，勇者勝」之快要沒有轉圜餘地的緊張‧‧‧
回顧這事件的發展，就是拜登沒用，自甘當「鼠」！
當7月19日《金融時報》獨家披露原本在四月要訪台因染疫而暫緩的裴洛西，很可能在此次印太訪問行程之時，順道訪問台灣，中國的官方還有所克制之際，當然會抗議，但也只是像往常一樣的老調重彈，指稱不能違反「一個中國原則」和希望美國遵守「三個公報」，還有「不要支持台獨」的吶喊與掙扎。
只有胡錫進發文叫囂，宣稱解放軍軍機將要伴飛裴洛西的專機，並且穿越台灣上空，之後央視的一個主播在播報新聞時，無禮地宣稱「祝妳平安」‧‧‧
面對小丑跳樑，拜登竟為了他想要和習近平視訊通話，討論「關稅減免」創造話題搶救他因為通膨而持續低迷的聲望，拜登慫了更沒有肩膀，不敢自己直接說是他反對裴洛西此時訪問台灣，可能影響拜習視訊會議的氣氛，假借一個不清不楚的「軍方」擔心有安全疑慮，拜登以為這樣就可以逃避他干預國會議長、破壞三權分立原則的罪過！
當拜登自以為得計之際，美國的共和黨、民主黨和媒體都炸鍋了，被視為是民主黨喉舌的《華爾街日報》率先發難，指出如果美軍不能保護國會議長的安全，不用軍力護航的話，美國根本就不可能有威攝中國野心的能力和誠信；《華盛頓郵報》更指出應該由航母戰鬥群保衛‧‧‧
共和黨當然是撿到槍，蓬佩澳這個最挺台灣的美國前國務卿宣稱要陪裴洛西一起訪台，兩黨國會議員紛紛表態要參加梅洛西的訪台團。
而中國看到拜登的軟弱，打蛇隨棍上，把胡錫進那一番原本只是鬼扯的話語拿來譏諷拜登，而拜登為了想要維持和習近平通話的外交機會，還是庸弱！
這樣情境真是「邪痞者囂叫狼嚎、善良者徬徨無依」，「習近平跳腳，拜登就軟腳」（更精準地說是『胡錫進跳腳，拜登就軟腳』）的鬧劇，可以預判，11月8日的美國期中大選，民主黨恐怕只會更慘了‧‧‧
此時此刻，能救民主黨的人只剩下裴洛西了，幸好裴洛西的表裡如一，比起拜登好了太多、太多、太多！
而經過這次事件，台灣應該更明確地表示歡迎裴洛西，而且F-16V、IDF和天弓飛彈、雄二與雄三飛彈一定會守土有責，絕不讓共軍與共艦可以找藉口侵門踏戶！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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