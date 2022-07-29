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名家論壇》黃創夏／裴洛西背後的美國道義或利益

▲裴洛西的訪問台灣計畫造成中、美雙方的互嗆。（圖／美聯社／達志影像）
▲裴洛西的訪問台灣計畫造成中、美雙方的互嗆。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃創夏

2022-07-29 13:47:38

終於，真正代表美國軍方的美國參謀主席聯席會議的密利將軍發言了，保證如果裴洛西真的打算訪問台灣，美國軍方會保證給予一切安全的協助，也做好瞭準備。

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在此同時，香港《明報》也有報導指出，據中共中央的高層消息認為：中美雙方目前的首要工作都是國內求穩，不會真的發生擦槍走火的局面‧‧‧

喧騰一時的裴洛西訪問台灣造成的中、美雙方的互嗆，一度甚至拉高到雙方國防部相互喊話，如今看起來應該只是刻意拉高戰爭螺旋，道瞭最緊要關頭，雙方都採了剎車！

然而，在這個過程當中，台灣人民應該也要對國際政治有更深刻的體驗：如果不先自我武裝好、有足夠的心理素質和實質準備，「美國的道義」有些時候還是會受到「美國的利益」而被挪動優先順位‧‧‧

拜登就是最明顯的現身說法：

面對豺狼虎豹、魑魅魍魎，只能堅定地面對、強硬地警告，要是有一絲一毫的軟弱，甚至遲疑，猛獸馬上就會狠狠地撲上來，咬著咽喉不放！

麻煩都是自找的，誰都想不到，只是胡錫進的幾句虛言恫嚇，拜登就孬了，鬧到「裴洛西訪問台灣」這個美國原本完全站得住腳的行程，變成美中對抗以及台海兩岸最激烈的互嗆，進到了「兩鼠爭道，勇者勝」之快要沒有轉圜餘地的緊張‧‧‧

回顧這事件的發展，就是拜登沒用，自甘當「鼠」！

當7月19日《金融時報》獨家披露原本在四月要訪台因染疫而暫緩的裴洛西，很可能在此次印太訪問行程之時，順道訪問台灣，中國的官方還有所克制之際，當然會抗議，但也只是像往常一樣的老調重彈，指稱不能違反「一個中國原則」和希望美國遵守「三個公報」，還有「不要支持台獨」的吶喊與掙扎。

只有胡錫進發文叫囂，宣稱解放軍軍機將要伴飛裴洛西的專機，並且穿越台灣上空，之後央視的一個主播在播報新聞時，無禮地宣稱「祝妳平安」‧‧‧

面對小丑跳樑，拜登竟為了他想要和習近平視訊通話，討論「關稅減免」創造話題搶救他因為通膨而持續低迷的聲望，拜登慫了更沒有肩膀，不敢自己直接說是他反對裴洛西此時訪問台灣，可能影響拜習視訊會議的氣氛，假借一個不清不楚的「軍方」擔心有安全疑慮，拜登以為這樣就可以逃避他干預國會議長、破壞三權分立原則的罪過！

當拜登自以為得計之際，美國的共和黨、民主黨和媒體都炸鍋了，被視為是民主黨喉舌的《華爾街日報》率先發難，指出如果美軍不能保護國會議長的安全，不用軍力護航的話，美國根本就不可能有威攝中國野心的能力和誠信；《華盛頓郵報》更指出應該由航母戰鬥群保衛‧‧‧

共和黨當然是撿到槍，蓬佩澳這個最挺台灣的美國前國務卿宣稱要陪裴洛西一起訪台，兩黨國會議員紛紛表態要參加梅洛西的訪台團。

而中國看到拜登的軟弱，打蛇隨棍上，把胡錫進那一番原本只是鬼扯的話語拿來譏諷拜登，而拜登為了想要維持和習近平通話的外交機會，還是庸弱！

這樣情境真是「邪痞者囂叫狼嚎、善良者徬徨無依」，「習近平跳腳，拜登就軟腳」（更精準地說是『胡錫進跳腳，拜登就軟腳』）的鬧劇，可以預判，11月8日的美國期中大選，民主黨恐怕只會更慘了‧‧‧

此時此刻，能救民主黨的人只剩下裴洛西了，幸好裴洛西的表裡如一，比起拜登好了太多、太多、太多！

而經過這次事件，台灣應該更明確地表示歡迎裴洛西，而且F-16V、IDF和天弓飛彈、雄二與雄三飛彈一定會守土有責，絕不讓共軍與共艦可以找藉口侵門踏戶！


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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