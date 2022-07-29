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快訊／本土確診+22983！死亡個案增57人　境外移入306例

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 14:02:472022-07-29 14:04:51

中央流行疫情指揮中心今天（29日）宣布，本土新增22983例COVID-19確診病例，另外有306例境外移入，新增57例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增22983例確診，死亡新增57例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增22983例確診，死亡新增57例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之22,983例本土病例，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,065例)、臺中市(2,685例)、桃園市(2,392例)、高雄市(2,313例)、臺北市(2,299例)、臺南市(1,906例)、彰化縣(1,135例)、屏東縣(719例)、新竹縣(657例)、苗栗縣(643例)、雲林縣(636例)、新竹市(551例)、宜蘭縣(512例)、花蓮縣(446例)、嘉義縣(436例)、南投縣(363例)、基隆市(326例)、嘉義市(301例)、臺東縣(278例)、金門縣(169例)、澎湖縣(139例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增306例境外移入個案中，為156例男性、150例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(12例)、澳大利亞、菲律賓及越南(各7例)、德國(6例)、荷蘭及馬來西亞(各5例)、法國及加拿大(各4例)、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國及日本(各3例)、義大利、新加坡、巴基斯坦及英國(各2例)、土耳其、哥倫比亞、南非、中國、印度、比利時及印尼(各1例)，另222例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至7月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,754,886例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,202,581例排除)，其中4,545,636例確診，分別為19,571例境外移入、4,526,011例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,833例COVID-19死亡病例，其中8,818例本土，個案居住縣市分布為新北市1,955例、臺北市1,026例、臺中市860例、高雄市798例、臺南市685例、桃園市661例、彰化縣520例、屏東縣366例、雲林縣261例、南投縣253例、基隆市206例、苗栗縣194例、嘉義縣188例、宜蘭縣177例、花蓮縣147例、嘉義市143例、新竹縣136例、臺東縣125例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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