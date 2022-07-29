亞太地區IT支出放緩　台企支出估增7.4%、不確定性提高

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IDC亞太區IT支出指南研究總監Vinay Gupta表示：「我們預計該地區有一半的企業因通脹導致的IT成本價格上漲將影響其2022年下半年的支出計劃。如果情況持續惡化，企業可能推遲專案或者調整支出，並專注於對未來業務功能和需求至關重要的戰略舉措。」
以亞洲各國情況來看，新加坡、韓國、印度、泰國和台灣等國是能源和大宗商品的淨進口國，由於價格上漲出現了較高的通貨膨脹。然而，以出口煤炭，石油，天然氣和其他商品的印尼和澳洲正在從當前形勢中受益。隨著封鎖的解除和供應鏈限制的放鬆，中國的情況正在改善；由於政府干預將推動穩定和成長，預計2023年將出現強勁復甦。
消費性IT支出（與消費者購買手機，平板電腦，PC，穿戴裝置和周邊裝置有關）在2022年上半年放緩，因為許多裝置購買已經在過去兩年中發生，以便居家辦公或線上課程。然而由於通膨上升，預計未來的成長前景將遭受打擊。
由於企業在短期內繼續保護IT預算，企業IT支出目前保持穩定。營運預算在整體支出（雲端運算、訂閱、即服務）中佔較大比重，很難在短時間內收回。預計企業資本支出重點將轉向維持營運能量為主，而不是將資金投入新的專案。而隨著成本上漲，未來企業增加IT預算的意願和能力不確定將提高。
相對亞太市場，台灣2022年的IT投資仍呈現較強的成長力度，預期2022年企業IT預算成長率達7.4%。IDC台灣資深研究經理蔡宜秀表示，「新冠肺炎疫情爆發以來，台灣企業IT預算成長率維持在7%以上，較疫情爆發前的保 2% 保 3% 高出許多，顯見台灣企業對數位平台工具的倚重度加深，積極透過數位轉型提升企業競爭力，但隨著全球疫情常態化以及對於全球經濟緊縮的預期，台灣企業對於IT投資的力度將於2023年放緩。」
從產業發展的角度來看，金融、製造和零售業仍是值得關注的市場。過去兩年，台灣金融業積極透過科技跟數據搭建場景金融的基礎建設與夥伴生態圈，隨著消費者對數位金融服務的需求增加，預估金融產業仍IT預算將關注優化營運流程與服務體驗。
製造業方面，前兩年受惠於疫情帶動出口量，製造業者花費較多IT預算優化營運作業流程，尤其是在智慧工廠方面的投資以紓緩缺工挑戰並穩定提升產能，隨著市場景氣渾沌不明，預估今明兩年製造業的IT投資將聚焦在有助於其開拓新市場業務的投資，如落實淨零碳排以突顯競爭力等。
在餐飲零售業方面，受到疫情衝擊，過去兩年花費比較多的IT預算在建置、優化數位通路，以及實體門市自助點餐等低接觸服務，在零售購併事件的帶動下，預期將有一波系統整併需求；最後，IDC亦觀察到台灣資服產業開始投資「即服務（as a Service）」業務以擴展服務能量。
IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示：「儘管各產業在今、明年IT投資方向略有不同，但相同的是企業無論在業務推動或營運層面皆面臨加劇的網路威脅；因此，各產業皆將依據其IT投資重點方向同步提升相關的資安建置，例如，零售與金融業，將更著重於面向客戶的應用安全強化；製造業則將著眼於生產場域的資訊安全提升。」