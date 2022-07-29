秦慧珠稱蔣萬安可喝咖啡、不合路邊攤 陳時中團隊傻眼了
國民黨台北市議員秦慧珠昨日與國民黨台北市長參選人蔣萬安一同喝咖啡，秦竟脫口「覺得蔣萬安最適合喝咖啡，叫他去吃路邊攤或吃美食喔，好像不太適合」，引發譁然。民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤今（29）日表示，蔣萬安如果能貼近日市民日常生活，應對他提出城市願景有所幫助；陳時中競選發言人林楚茵也表示，蔣萬安應該要努力打破貴公子形象，但他顯然沒有做到，無怪國民黨籍議員像吃了「誠實豆沙包」。
蔣萬安昨日出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡、聊是非」活動，蔣萬安昨晚還在臉書表示，「難得有機會能坐下來好好喝一杯咖啡」；不過秦慧珠在活動現場一旁竟碎念，「我們想了很久，覺得蔣萬安最適合喝咖啡，叫他去吃路邊攤或吃美食喔，好像不太適合」，引發譁然。
吳思瑤表示，蔣萬安個人的家世背景跟一般市井小民有一些落差，如果他能夠多貼近台北人的真實日常生活，應當有助於他提出市民要的城市想像。
林楚茵也說，國民黨最近的人從前台北市長郝龍斌到秦慧珠，好像都吃了「誠實豆沙包」，把一些勇敢的話都講出來，這就是蔣萬安一直以來的問題。
林楚茵說，面對選舉，蔣萬安應該要努力打破貴公子形象，但他已經起跑了幾個月，顯然沒有給人新氣象，就連黨籍議員都有感而發，不過身為蔣的對手陣營，很難對他們的策略指指點點。