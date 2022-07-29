COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

慶祝嘉義火車站微改造！台鐵推幸福蒲燒鯛魚便當

▲慶祝嘉義火車站微改造，台鐵推幸福蒲燒鯛魚便當，今（29）日起在嘉義火車站開賣。（圖／台鐵局提供）
▲慶祝嘉義火車站微改造，台鐵推幸福蒲燒鯛魚便當，今（29）日起在嘉義火車站開賣。（圖／台鐵局提供）

記者李琦瑋／嘉義報導

2022-07-29 14:15:18

台鐵局今（29）日在嘉義車站大廳舉行「嘉義車站減法美學成果發表會」指出，嘉義火車站微改造，考量古蹟建築與嘉義新車站未來高架化，老建築未來再活化利用前的過渡期間，透過設計讓老建築特質重現並具備當代氣度，讓建築外觀、指標系統、售票大廳、候車大廳以及第一月台，以清新的歷史建築面貌，再次將旅客從城市與火車間連結。配合全新嘉義車站啟動，高雄鐵路餐廳也特別推出「幸福蒲燒鯛魚便當」於今早11點40分開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧嘉義車站的改造歷程，台鐵局指出，2021年台鐵繼新竹車站美學改造後再次攜手台灣設計研究院針對嘉義火車站進行微改造計畫，依照空間系統、設施系統及服務優化3大面向來設計，美化老舊車站的現況。

台鐵局表示，嘉義火車站屬日據時期現代主義折衷式建築，在1933年曾被譽為全島第一摩登的鋼筋混凝土造火車站，車站大廳有著挑高環樑與高窗透光的氣度，建築兩側翼中的候車大廳，透過空間的開口處，在城市與月台內火車之間，依著窗景巧妙的以空間安排旅客等待離別的心情轉換。但隨著使用時間的累積，摻雜過多元素，讓歷史車站的建築美感下降許多。

▲嘉義火車站改造後的售票大廳，提供民眾更明確簡單的指引。（圖／台鐵局提供）
▲嘉義火車站改造後的售票大廳，提供民眾更明確簡單的指引。（圖／台鐵局提供）
2021年在嘉義舉辦台灣設計展前，嘉義火車站的微改造計畫開始啟動，第一階段改造，先將車站內外較為繁複的物件拆卸，讓指標系統有了局部的整理與更新，初步讓古蹟建築回復古樸美麗。接著在今年農曆新年前，第二階段，改造候車大廳的局部空間，保留車站門窗、天花、牆面、地磚等，強化空間的向度並將現有服務性設施整合集中於候車大廳中央。

之後，以優化旅運服務與古蹟空間特質的面向，開始進行大廳改造，主體設計透過環形的燈帶系統，以光線強化梳理後的大廳空間，讓上方挑空的氣度與天花、梁帶、高窗等建築元素及空間層次再次彰顯，燈帶也成為指標系統，銜接城市、月台、候車的大廳，給民眾更明確簡單的指引性，並改善燈帶下方的售票及車站服務等相關資訊系統。

另自動售票與空調系統等車站設施，整合售票、服務櫃台，讓服務設施更加完善與便民；考量過往老建築不斷在四處增加管線的使用，新增的環形系統將成為未來增加機電的管道空間，便利日後站體的維修保養與機電增築的容量。

▲配合全新嘉義火車站啟動，高雄鐵路餐廳特別推出「幸福蒲燒鯛魚便當」。（圖／台鐵局提供）
▲配合全新嘉義火車站啟動，高雄鐵路餐廳特別推出「幸福蒲燒鯛魚便當」。（圖／台鐵局提供）
台鐵局說，配合全新嘉義火車站啟動，高雄鐵路餐廳特別推出「幸福蒲燒鯛魚便當」，主菜選用雲嘉南地區盛產的高品質「台灣鯛」適用慶典活動，也象徵家人對遊子滿滿的祝福；以輕食便當設計保留食物原味的料理手法，呼應此次減法設計，彰顯古蹟原始風貌的改造理念，便當自即日起至8月14日，每天早上11點40分及下午4點，於嘉義火車站台鐵便當店限量販售。

台鐵便當「嘉」鄉味！幸福蒲燒鯛魚將開賣

7月限定！台鐵第2波「龍膽石斑便當」今起限量開賣

被新台幣下架了！台鐵石斑魚便當急加賣至150份

救石斑！台鐵推「鐵石新嚐」特色便當、龍膽石斑首次入菜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.73%23.27%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀