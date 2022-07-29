慶祝嘉義火車站微改造！台鐵推幸福蒲燒鯛魚便當

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台鐵局表示，嘉義火車站屬日據時期現代主義折衷式建築，在1933年曾被譽為全島第一摩登的鋼筋混凝土造火車站，車站大廳有著挑高環樑與高窗透光的氣度，建築兩側翼中的候車大廳，透過空間的開口處，在城市與月台內火車之間，依著窗景巧妙的以空間安排旅客等待離別的心情轉換。但隨著使用時間的累積，摻雜過多元素，讓歷史車站的建築美感下降許多。
2021年在嘉義舉辦台灣設計展前，嘉義火車站的微改造計畫開始啟動，第一階段改造，先將車站內外較為繁複的物件拆卸，讓指標系統有了局部的整理與更新，初步讓古蹟建築回復古樸美麗。接著在今年農曆新年前，第二階段，改造候車大廳的局部空間，保留車站門窗、天花、牆面、地磚等，強化空間的向度並將現有服務性設施整合集中於候車大廳中央。
之後，以優化旅運服務與古蹟空間特質的面向，開始進行大廳改造，主體設計透過環形的燈帶系統，以光線強化梳理後的大廳空間，讓上方挑空的氣度與天花、梁帶、高窗等建築元素及空間層次再次彰顯，燈帶也成為指標系統，銜接城市、月台、候車的大廳，給民眾更明確簡單的指引性，並改善燈帶下方的售票及車站服務等相關資訊系統。
另自動售票與空調系統等車站設施，整合售票、服務櫃台，讓服務設施更加完善與便民；考量過往老建築不斷在四處增加管線的使用，新增的環形系統將成為未來增加機電的管道空間，便利日後站體的維修保養與機電增築的容量。
台鐵局說，配合全新嘉義火車站啟動，高雄鐵路餐廳特別推出「幸福蒲燒鯛魚便當」，主菜選用雲嘉南地區盛產的高品質「台灣鯛」適用慶典活動，也象徵家人對遊子滿滿的祝福；以輕食便當設計保留食物原味的料理手法，呼應此次減法設計，彰顯古蹟原始風貌的改造理念，便當自即日起至8月14日，每天早上11點40分及下午4點，於嘉義火車站台鐵便當店限量販售。