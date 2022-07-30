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今日來講股／下半年電子基本面衰退　台股持續修正到年底

▲分析師指出，即便美股相對穩定向上，但預期下半年台股將持續修正，甚至會破低破底，電金與航運股將受到影響。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲分析師指出，即便美股相對穩定向上，但預期下半年台股將持續修正，甚至會破低破底，電金與航運股將受到影響。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-30 20:30:00

台北股市昨（29）日週五開高走高，終場上漲108點，收在15000點，漲幅0.73%，成交金額2228.57億元。分析師指出，回顧當週台股表現，因市場等待美國聯準會會議與國內多家廠商法說會，因此呈現濃厚的觀望氣氛。但法說會後，部分電子業對下半年採保守態度甚至有些悲觀，因此即便美股相對穩定向上，但預期下半年台股將持續修正，嚴重點會破低破底，電金與航運股將受到影響。

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分析師翁偉捷表示，回顧7/25到7/29當週台股表現，成交量沒有那麼大，主要原因是有許多重量級電子零組件廠商召開法說會，再加上美聯儲的利率決策會議還未公布前，市場上觀望氣氛會比較濃厚一些，而在美國聯準會宣布升息3碼後，部分不確定因素消除，再加上美國經濟數據都顯示「壞消息就會變好消息」，像是市場認為美國聯準會最快會在明年進入降息的循環，因此美股反彈力道相對強勁。

翁偉捷強調，雖然台北股市在跌深反彈的預期中，但在結構上面要特別關注，因為過去一個禮拜，反彈比較強勢的是金融股，電子股在半導體的帶動之下也進入到比較關鍵的技術反壓，而29日剛剛過關的美國晶片法案，可能是滿明顯的短期刺激，事實上對國內正面的影響並沒有很大，直接受惠的只有台積電與環球晶兩家廠商，但有台積電領軍，等於可以順利把台股撐在高檔，也帶動電子股相關人氣。

只是從過去一個禮拜，廠商下半年營運展望來看，似乎都是比較保守，甚至有些悲觀，下半年國內電子產業基本面衰退，基本上就是板上釘釘，幾乎成定局，因此翁偉捷預估台股下半年仍會持續修正，還是會破低破底，所以後續在操作上，電子族群就得比較保守。

至於金融類股這兩週則是陷入到淨值減損的壓力，雖然近期債券跌深反彈，整體是有些放緩的現象，不過這還是一個長期的危險因子。因為，如果未來全球經濟衰退成定局的話，不管對股市、債市都會面臨嚴峻的價格重新定價之考驗，淨值減損的壓力並不會有所改變。

翁偉捷認為，電金目前跌深反彈成為雙主流，相互輪動輪漲，至於航運類股則是跟著經濟景氣去做觀察，若經濟景氣向下，航運類股基本上不會有太大的人氣。整體來講，台北股市進入到下半年，不確定因素還是很高，持續修正的風險還是大，所以投資人在觀察與操作上還是保守一點會比較安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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