今日來講股／下半年電子基本面衰退　台股持續修正到年底

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翁偉捷強調，雖然台北股市在跌深反彈的預期中，但在結構上面要特別關注，因為過去一個禮拜，反彈比較強勢的是金融股，電子股在半導體的帶動之下也進入到比較關鍵的技術反壓，而29日剛剛過關的美國晶片法案，可能是滿明顯的短期刺激，事實上對國內正面的影響並沒有很大，直接受惠的只有台積電與環球晶兩家廠商，但有台積電領軍，等於可以順利把台股撐在高檔，也帶動電子股相關人氣。
只是從過去一個禮拜，廠商下半年營運展望來看，似乎都是比較保守，甚至有些悲觀，下半年國內電子產業基本面衰退，基本上就是板上釘釘，幾乎成定局，因此翁偉捷預估台股下半年仍會持續修正，還是會破低破底，所以後續在操作上，電子族群就得比較保守。
至於金融類股這兩週則是陷入到淨值減損的壓力，雖然近期債券跌深反彈，整體是有些放緩的現象，不過這還是一個長期的危險因子。因為，如果未來全球經濟衰退成定局的話，不管對股市、債市都會面臨嚴峻的價格重新定價之考驗，淨值減損的壓力並不會有所改變。
翁偉捷認為，電金目前跌深反彈成為雙主流，相互輪動輪漲，至於航運類股則是跟著經濟景氣去做觀察，若經濟景氣向下，航運類股基本上不會有太大的人氣。整體來講，台北股市進入到下半年，不確定因素還是很高，持續修正的風險還是大，所以投資人在觀察與操作上還是保守一點會比較安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。