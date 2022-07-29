不敵虧損！科學人中文版紙本年底停刊　盼轉型公共網媒

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他說，雜誌虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步，更令人洩氣的是，透過和碩董事長童子賢的善意，送給科教老師和全國醫護20年來累積的SA科學人中英對照知識庫，被使用的頻率和效益似也不高，「這相當程度的打擊了我的信心」。
「科學人何去何從」成為王榮文這2年來的夢魘，他開始思考要怎麼轉型創新才符合現代讀者的需求，成為網路媒體嗎？要怎麼二次轉譯才能傳達科學人的實用性，辦科學營嗎？要怎麼取得企業贊助和小額捐款，科學人需要從營利事業轉成NPO，發展成公益網媒嗎？
王榮文表示，每個新方向其實都代表新的人才技術和資金，也等於是新的創業。因此他宣告，「2002年3月創刊的SA《科學人》，將在2022年12月出刊第250期後不再印紙本，能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體，期待這幾個月內出現奇蹟合夥人。」
他提到，SA《科學人》雜誌太晚邀請企業家共襄善舉，以致於紙本的改革錯失先機，但《科學人》中文版總編輯李家維堅定的認為翻譯授權無比重要，因為網路真假內容太多，有177年歷史的SA編輯部能替大眾把關世界最前沿的科研品質，這部分目前台灣自己人還做不到，因此《科學人》中文版雜誌只要降低成本、找個有心的企業家即可生存。
王榮文期盼這幾個月出現奇蹟合夥人，讓《科學人》中文版順利轉型公共網路媒體。
據《科學人》雜誌中文版官網顯示，Scientific American《科學人》創刊於1845年，全球已有多個語版，是最常被全球媒體、重要報告引用的科學雜誌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌，雜誌內容涵蓋多元面向，串聯生物學、宇宙學、醫學、物理學、神經科學、環境科學等，報導全球最新的科學、技術發展及產業趨勢。
遠流於2002年出版中文版《科學人》，年年榮獲雜誌出版最高榮譽金鼎獎的肯定，中文版在Scientific American既有文章外，製作了延伸篇章、科學研究與科技政策專訪與報導、台灣科學家專欄、台灣在地生物紀實—生物手記、科學家特寫—聊聊科學人等，台灣延伸企劃採訪篇章佔40%以上，展現在地特色。