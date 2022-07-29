身陷風暴可能「換堅」？林智堅：國民黨製造的假議題

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林智堅指出，昨天和鄭文燦市長到總統官邸，就近期的幾個議題向總統進行說明。總統認為在論文的這件事情上，我們應該用證據來持續向社會大眾做說明，人選的調整是國民黨製造的假議題。就好像在籃球場賽事上，得分的選手往往會是被對手嚴加防守，甚至有時候會架拐子，就是希望這個得分選手能夠受傷下場。桃園的鄉親眼睛都是雪亮的，對手企圖想要製造假議題，製造內部的矛盾，不過這個不會得逞。
媒體也詢問今天蔡總統沒有辦法跟你公開合體，會不會覺得有點可惜？林智堅認為，蔡總統因為最近國務繁重，今天沒有辦法來，但總統昨天也有特別提醒我，今天來到現場一定要好好跟主委說聲抱歉，跟所有鄉親朋友抱歉，一定會再另外找時間來到龍潭龍元宮來向神農大帝參香。
這場贈匾儀式原定由總統蔡英文親自頒甑，卻臨時取消行程，鄭文燦表示，最近總統公務行程非常忙碌，原本真的預計要來贈匾，因為忙碌的關係，所以行程做了調整，事前也有通知廟方由他來代表贈匾，期盼五穀爺保佑，疫情退散，國家平安。
鄭文燦今日和林智堅同台2場行程，除了一早參訪龍元宮，也到青埔青昇宮參香祈福，外界關注是否為破除「換堅」謠言而做這樣的安排？鄭文燦表示，行程早在一周前就已經安排好了，這段時間他和林智堅的有些行程是有重疊的，不會針對單一天特別安排，有些重疊、有些沒重疊，強調對於選戰是步步為營，也會做好每一項工作，「我們不會有任何的大意，也不會有任何的改變。」