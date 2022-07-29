尹錫悅上任不到3個月　民調：施政支持率跌破3成

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是尹錫悅5月10日就任以來施政支持率首次跌破3成；負面評價占比則達62%，較前一週上升2%。
韓聯社報導指出，屬進步派的前任總統文在寅施政支持率在卸任前一年的2021年4月才首次跌破3成；與尹錫悅同屬保守派的前總統朴槿惠施政支持率則是在上任2年多後的2015年1月首次跌破3成。
根據受訪者自行填答的原因，認為尹錫悅「做得不好」的受訪者中，21%是考慮「人事任命」，認為尹錫悅「經驗、能力不足」、「未能體察經濟民生問題」、「獨斷獨行」者各占8%，其他原因還包括「溝通不良」、「全部都沒做好」、「新設警察局」、「執政態度」、「執政黨內部糾紛」等。
尹錫悅政府人事任命案爭議不斷，除內定人選本身涉及爭議外，各部會長官及次長級官員缺少女性、不見當初承諾的30歲以下年輕族群等，任用多名側近人士、偏重檢察人脈、內定人選專業性不足，爭議也屢見不鮮。
韓國蓋洛普分析，導致一度在32%止損的尹錫悅施政支持率再次下跌的近期原因，包括在行政安全部新設警察局、執政黨內紛爭等。尹錫悅政府日前通過修正案，將新設警察局以主管警察廳相關事務，取代在新政府任內被廢除的青瓦台民政首席室，但遭到警方反彈，認為削弱警察獨立性。
觀察各地區受調結果，一般被視為保守派票倉的大邱、慶尚北道地區對尹錫悅施政支持率也出現下跌趨勢，滑落5個百分點至40%；支持進步派的光州、全羅北道地區支持率則大跌10個百分點至9%；首都圈中以首爾市支持率則下降5個百分點至28%最低，仁川市、京畿道分別下降3個百分點至30%。
執政黨國民力量的政黨支持度則較前一週下跌3個百分點，與增加3個百分點的最大在野黨共同民主黨分占36%，正義黨4%，無支持政黨的受訪者則占23%。（編輯：高照芬）1110729