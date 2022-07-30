COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

28歲貧窮女白手起家　成東南亞第一女富豪

▲傳奇女富豪林愛蓮，是新加坡「水王國」凱發集團（Hyflux）華裔總裁。（圖／翻攝自微博）
▲傳奇女富豪林愛蓮，是新加坡「水王國」凱發集團（Hyflux）華裔總裁。（圖／翻攝自微博）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-30 17:00:00

在新加坡，有一名傳奇女富豪林愛蓮，是新加坡「水王國」凱發集團（Hyflux）華裔總裁，不到50歲的她是東南亞最年輕又白手起家的女富豪，是史上第一位進入《富比世》東南亞富豪排行榜前40名的女富豪，身價超過2.4億美元（約等同於新台幣72億元）。她曾經是棄嬰，如今卻是新加坡名聞遐邇的「水皇后」，專門從事新加坡的淡水事業，甚至能將「水」出口到海外，而她的一生更是高潮迭起，相當精彩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林愛蓮在1961年出生於馬來西亞的偏鄉，年幼就被父母拋棄，被沿街賣冰棒的華裔老太太收養下來。本來以為遇到好人收養能改變人生，沒想到老太太嗜賭成性，曾為了抵賭債而把房子賣了，林愛蓮和另外4個被收養的小孩只能住在搖搖欲墜的小木屋裡，每當下雨天，整間屋子都會淹水。即便如此，林愛蓮仍沒有向命運低頭，從小就懂得半工半讀。而且為了改變命運，林愛蓮學習非常用功，後來考進了國立新加坡大學化學系。大學期間，她半工半讀，通過做家教、推銷保險來掙取學費，但成績非常優秀。畢業後，林愛蓮成為一家知名製藥公司藥劑師。

當時，新加坡政府對污水處理實行嚴格控制，林愛蓮發現，自己工作的製藥公司，每年都要花費很大一筆錢來做廢水處理。於是，她對水處理產生了興趣，意識到這是一個朝陽產業，業餘時間對此潛心展開研究。1989年，她賣掉了車和房子，籌集了2萬美元（約等同於新台幣60萬元），接著她成立了自己的公司「凱發」，專門推廣獨立研發的薄膜淨化污水技術。成立之初，公司規模非常小，算上她才只有3人。

▲新加坡「水王國」凱發集團（Hyflux）從只有3人的小公司，變成業務項目不斷新增的大集團。（圖／翻攝自官網）
▲新加坡「水王國」凱發集團（Hyflux）從只有3人的小公司，變成業務項目不斷新增的大集團。（圖／翻攝自官網）
為了開發客源，林愛蓮曾挨家挨戶，前往每個工廠推銷。然而因為沒名氣，接不到訂單。剛開始時，林愛蓮甚至窮到沒錢請焊接工，只能自己學習，獨自完成焊接工作。不少朋友見她這麼辛苦，紛紛勸她改行，但她咬緊牙關，沒有放棄。後來，一些小型項目給公司帶來了維持運作的資金，給林愛蓮帶來了堅持下去的信心。後來，新加坡政府制定了大規模投資海水淡化的決策，為水處理發展帶來了巨大機遇。

最終，林愛蓮用16年的時間，將只有3人的小公司，發展成東南亞最大的污水處理公司。2001年1月，林愛蓮的凱發公司在新加坡交易所上市，馬上變成投資者最推崇的公司。在那個晚上，她從一無所有變為上億身價。她緊緊抓住機遇，在技術研發方面大力投入，始終使公司在技術領域保持領先地位，4年後她建造了亞洲最大的海水淡化廠，為新加坡供應淡水需求量的十分之一。

▲林愛蓮接待外國政府來凱發集團淡水事業的考察團隊。（圖／翻攝自推特）
▲林愛蓮接待外國政府來凱發集團淡水事業的考察團隊。（圖／翻攝自推特）
雖然林愛蓮身價飆漲，但她單身至今，只養了兩隻狗陪伴自己，且物質慾望相當低，很少買奢侈品，最大的花費可能是一棟房子和一輛車，以及幾個出席晚宴的手錶。不過由於小時候度過艱難的歲月，讓林愛蓮的同情心相當高，對公益活動義不容辭，經常捐贈錢給老弱婦孺，最關注退休老人、兒童和青少年教育的領域，是相當有良心的企業家。

功成名就的她接受當地媒體採訪時坦言，自己此生最大的遺憾，便是沒有讓收養她的老太太能住上更大的房子，因為老太太在她成功以前便去世了。如今她努力擴展事業版圖，休閒娛樂則是旅遊，尤其喜愛觀賞秀麗壯觀的田園風景，親近的朋友都誇獎她個性十分隨和，即便成為東南亞第一女首富，依然親切待人，絲毫沒有架子。而她的故事也讓人津津樂道，鼓勵東南亞的女孩勤奮向上，期盼能成為第二個林愛蓮。

▲林愛蓮曾經是棄嬰，如今卻是新加坡名聞遐邇的「水皇后」。（圖／翻攝自推特）
▲林愛蓮曾經是棄嬰，如今卻是新加坡名聞遐邇的「水皇后」。（圖／翻攝自推特）

新住民通譯培訓登場　雲林移民署：反賄選「移」起來

協助新住民學習新技藝　植物染培力課程超吸睛

監察院糾正苗栗市政府　曾禁止移工外出涉差別待遇

如何促進新住民就業？專家提解套

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.5%23.5%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀