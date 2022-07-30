28歲貧窮女白手起家　成東南亞第一女富豪

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時，新加坡政府對污水處理實行嚴格控制，林愛蓮發現，自己工作的製藥公司，每年都要花費很大一筆錢來做廢水處理。於是，她對水處理產生了興趣，意識到這是一個朝陽產業，業餘時間對此潛心展開研究。1989年，她賣掉了車和房子，籌集了2萬美元（約等同於新台幣60萬元），接著她成立了自己的公司「凱發」，專門推廣獨立研發的薄膜淨化污水技術。成立之初，公司規模非常小，算上她才只有3人。
為了開發客源，林愛蓮曾挨家挨戶，前往每個工廠推銷。然而因為沒名氣，接不到訂單。剛開始時，林愛蓮甚至窮到沒錢請焊接工，只能自己學習，獨自完成焊接工作。不少朋友見她這麼辛苦，紛紛勸她改行，但她咬緊牙關，沒有放棄。後來，一些小型項目給公司帶來了維持運作的資金，給林愛蓮帶來了堅持下去的信心。後來，新加坡政府制定了大規模投資海水淡化的決策，為水處理發展帶來了巨大機遇。
最終，林愛蓮用16年的時間，將只有3人的小公司，發展成東南亞最大的污水處理公司。2001年1月，林愛蓮的凱發公司在新加坡交易所上市，馬上變成投資者最推崇的公司。在那個晚上，她從一無所有變為上億身價。她緊緊抓住機遇，在技術研發方面大力投入，始終使公司在技術領域保持領先地位，4年後她建造了亞洲最大的海水淡化廠，為新加坡供應淡水需求量的十分之一。
雖然林愛蓮身價飆漲，但她單身至今，只養了兩隻狗陪伴自己，且物質慾望相當低，很少買奢侈品，最大的花費可能是一棟房子和一輛車，以及幾個出席晚宴的手錶。不過由於小時候度過艱難的歲月，讓林愛蓮的同情心相當高，對公益活動義不容辭，經常捐贈錢給老弱婦孺，最關注退休老人、兒童和青少年教育的領域，是相當有良心的企業家。
功成名就的她接受當地媒體採訪時坦言，自己此生最大的遺憾，便是沒有讓收養她的老太太能住上更大的房子，因為老太太在她成功以前便去世了。如今她努力擴展事業版圖，休閒娛樂則是旅遊，尤其喜愛觀賞秀麗壯觀的田園風景，親近的朋友都誇獎她個性十分隨和，即便成為東南亞第一女首富，依然親切待人，絲毫沒有架子。而她的故事也讓人津津樂道，鼓勵東南亞的女孩勤奮向上，期盼能成為第二個林愛蓮。