今日來講股／升息、基本面衰加縮表　台股走升沒那麼快

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至於題材股部分，翁偉捷表示近來元宇宙族群比較強勢，但觀察元宇宙最重要的龍頭，就是Meta的表現，最近一次則是盤後出現重挫，而國內元宇宙，他認為並不是在跟國際的趨勢潮流，只是題材的發酵炒作還有資金流動而已，因此元宇宙短期的反彈與相關操作上，投資人還是要特別留意一下，元宇宙概念股是投機性比較濃厚的題材、不宜追高。
而美國聯準會再度宣布升息3碼，投資人想問外資還會持續流出嗎？翁偉捷表示這答案是肯定的，尤其是美國的升息，台灣又不馬上跟進，或是台灣升息的碼數又相對偏低，那麼當然長期資金外流的現象就一定會影響到國內的金融市場，因為外資不斷的賣股票變現把錢匯出去，造成新台幣的貶值。
也因此，翁偉捷認為，在這樣的過程中，台北股市要真的能夠出現外資回補的力道，其實相對比較困難，因為錢不會留在國內。還有另外一個原因就是下半年整個台北股市的基本面是偏衰退的，所以資金也會因為基本面的改變而流出，這樣雙重打擊下，外資要回頭積極看多台股是不太可能的。沒有量就不會有價，可以看得出來，今年台股成交量退潮就是一個定局。
至於，市場對於美國聯準會升息在今年逐一到位後，揣測可能明降息的格局。為此，翁偉捷不認同這樣的說法。他說「降息」的說法，是市場上透過利率期貨交易結果的預期得知，並不是聯準會釋放的訊號，目前聯準會仍認為，「在我沒有看到明顯證據，可以支持通貨膨脹下跌之前，我的緊縮的狀況是會持續的」。
翁偉捷進一步表示，升息會對資本市場造成傷害，包含企業成本的上升、金融業流動性緊縮控管，經濟可能出現快速蕭條，而為了避免這樣的狀況，可能升息的政策上會「停止升息」，但並不代表就會因為這樣而「降息」，尤其美國聯準會9月份縮表的規模跟時間沒有改變，也就是說，就算美國不升息，他還是持續在縮表，市場資金流動性還是持續在消失當中。
翁偉捷認為，市場上認為明年是降息態勢這樣的想法，跟美國聯準會的政策有明顯落差，容易造成投資人在判斷上有絕大的風險跟失誤，也因此，市場持續因縮表緊縮，股市下跌的情況勢必會持續，不見得今年跌完，明年就會反彈，因為利率環境的改變的確是一個修正的壓力，但縮表讓全球流動性資金正在消失不見，才是長期影響金融市場的最重要關鍵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。