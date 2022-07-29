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橘子冒險學園5天4夜「岸到頂野營冒險」　即日起開放報名

▲「岸到頂野營冒險」挑戰玉山前峰　開放夢想青年線上報名徵選。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「岸到頂野營冒險」挑戰玉山前峰　開放夢想青年線上報名徵選。（圖／橘子關懷基金會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-29 15:54:57

在喧鬧的生活下，如何讓年輕躁動的靈魂得到釋放？橘子關懷基金會支持青年勇敢做夢、挑戰自我，將在8月28到9月1日期間舉辦「岸到頂野營冒險」，邀請20位18-25歲青年，深入山海圳國家級綠道，用五天四夜的時間，從行程規劃、裝備自理到野營生存，一步步更深入地認識台灣、寫下屬於自己的冒險故事。

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從古至今，從岸到頂，從 0 到 3952 公尺，3.6萬平方公里的島嶼造就了多樣化的環境生態，也有著荷蘭人、日本人、漢人及原民等不同族群文化的痕跡；福爾摩沙400年的歷史，就濃縮在「山海圳」這條屬於台灣的冒險朝聖之路，全長177公里的綠道，共分內海、大圳、原鄉與聖山四大元素，從開台內海一路到台灣護國神山-玉山，沿途有著豐富的人文歷史痕跡與熱帶到高山寒帶的天然景色，更是台灣第一條長距離的綠道，也是今年橘子關懷基金會要率領年輕人探索的人文生態旅程起點！

2022 Gamania Summer School橘子冒險學園中的「岸到頂野營冒險」線下實踐活動，規劃超過60K+玉山前峰10K的健行挑戰，將讓學員們經歷為期5天的考驗，和伙伴們一起學習打包背包、擬訂計劃、風險評估、團隊協作完成搭帳和野炊等工作，並且嘗試登上玉山前峰，享受高海拔上流汗的快感，最後和隊友們在野營慶功宴中分享旅途的快樂。

這次的岸到頂野營冒險行程，第一天將在台南樹谷園區進行小組分組與出發前準備，第二天將用10小時左右的時間徒步30K走到大埔露營區，第三天則是10小時30K到山美集會所，第四天攀登海拔3239公尺的玉山前峰，並於晨光露營區舉辦野營慶功宴，最後一天暢遊舒服、美麗的特富野古道，返程回家。

活動於7月29日開始線上報名，採徵選制限量開放20人，徵選條件為18-25歲活力滿滿的青年，預計將在8月18日公布冒險入選名單，8月28日到9月1日出發展開旅程。

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