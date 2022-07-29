橘子冒險學園5天4夜「岸到頂野營冒險」　即日起開放報名

在喧鬧的生活下，如何讓年輕躁動的靈魂得到釋放？橘子關懷基金會支持青年勇敢做夢、挑戰自我，將在8月28到9月1日期間舉辦「岸到頂野營冒險」，邀請20位18-25歲青年，深入山海圳國家級綠道，用五天四夜的時間，從行程規劃、裝備自理到野營生存，一步步更深入地認識台灣、寫下屬於自己的冒險故事。





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