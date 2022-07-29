降低北京戒心？馬雲傳計畫放棄控制權　螞蟻有望實現IPO

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螞蟻上市計劃取消之後，中國監管當局便開始整頓其業務結構，將螞蟻從一家網路銀行改造成家只能夠從事股權投資和管理而不能從事金融業務的金融控股公司。
在過去一年多以來，中國監管當局對阿里巴巴和螞蟻集團進行了嚴厲的整頓，而馬雲也成為整頓的主要目標。當局這次整頓的目的就是削弱螞蟻集團對馬雲的依賴。
馬雲在2019年宣布退休，放棄了阿里巴巴掌權人的職位，但他依然掌握著螞蟻集團50.52%的股權，再加上他本人巨大的影響力，因此監管部門認為，在這樣的情況下，螞蟻集團很難擺脫馬雲的影響。
消息人士指出，馬雲可能會將投票權交給董事長兼行政總裁井賢棟，而且螞蟻亦已通知監管機構馬雲打算放棄控制權，而監管機構本身並沒有提出該要求。
《華爾街日報》報導指出，馬雲放棄對螞蟻集團的控股權，意味著螞蟻集團重啟IPO的時間可能會推遲一年或更長的時間。因為根據中國證券法規，發生控制權變更的企業將暫緩公開上市。
報導引述消息指出，螞蟻集團目前並不急於重新上市，但對上市仍然保持開放態度，或許會讓其某些業務分離出去，單獨上市。
外界認為，馬雲在2020年10月在上海召開的外灘金融峰會上批評當局對中國系統性金融風險的評估，才導致自己「被盯上」。在該峰會之後，多個監管部門聯合約談阿里巴巴，隨後便展開了對阿里巴巴和螞蟻集團的全面整頓。去年四月，中國市場監管總局以反壟斷為由，給阿里巴巴開出了一張高達182億元人民幣的罰單。