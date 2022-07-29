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大稻埕情人節煙火7/30登場！周邊亮點、施放時間懶人包

▲2022大稻埕情人節煙火7/30登場，今年如期舉行且無人流管制，勢必吸引大批民眾朝聖，施放時間、煙火晚會懶人包一次看。（圖／台北市觀傳局提供）
▲2022大稻埕情人節煙火7/30登場，今年如期舉行且無人流管制，勢必吸引大批民眾朝聖，施放時間、煙火晚會懶人包一次看。（圖／台北市觀傳局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-29 16:16:532022-07-29 16:22:17

七夕最浪漫的煙火來了！在延平河濱公園、大稻埕碼頭周邊舉辦的2022大稻埕情人節煙火晚會，將於明（30）日下午4點正式登場，民眾可提前到周邊市集走走逛逛、看舞台表演，重頭戲480秒煙火秀則在晚上8點10分至8點18分施放，勢必吸引大批民眾前往欣賞煙火。《NOWnews今日新聞》整理活動懶人包，一次掌握重點輕鬆逛。

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🟡今年煙火有什麼特色？
2022年大稻埕煙火秀不受疫情影響，不僅如期舉行，也沒限制人流，民眾可自由入場。今年以「愛，一直都在」為主題，特別引進在「日本花火大會」上帶起話題的變色花柱，並首度嘗試「水上爆破」煙火橋段，精彩可期。

▲每年煙火施放都吸引大批民眾朝聖，今年無人流管制，不用先上網預約搶登記，民眾可自由入場。（圖／台北市觀傳局提供）
▲每年煙火施放都吸引大批民眾朝聖，今年無人流管制，不用先上網預約搶登記，民眾可自由入場。（圖／台北市觀傳局提供）
🟡煙火施放地點、時間？
自7/30周六晚上8點10分起，在台北市延平河濱公園（淡水河3至5號水門間水域），連續施放8分鐘煙火秀至8點18分。

🟡煙火晚會時間、卡司？
7/30下午4點開始，預計晚上9點結束。演場會卡司有DJ賴皮、All in 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等歌手團體接力演出，由Faye詹雯婷擔綱壓軸嘉賓，電影《初戀慢半拍》主角柯震東、于子育、范少勳是彩蛋嘉賓。

▲2022大稻埕情人節煙火晚會節目表。（圖／取自台北市觀傳局）
▲2022大稻埕情人節煙火晚會節目表。（圖／取自台北市觀傳局）
🟡「愛你，我在」市集
7/30（六）15:30–21:00登場，在延平河濱公園5號水門，由舒喜巷與在地原創品牌，打造台北舊城區時光氛圍的質感文青市集，有不少手作小物，可挑選專屬兩人的七夕紀念品。

🟡河濱公園拍照打卡裝置
「愛，守候」拍照打卡裝置將在今明兩天（7/29、7/30）下午5點至晚上9點30分亮燈，提供民眾拍攝出遊紀念照。

🟡該如何前往？
📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門。
📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。

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