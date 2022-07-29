不再一票難求！花東地區鐵路雙軌電氣化112年展開施工

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鐵道局東部工程處副處長夏恒仁指出，該計畫範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至台東縣，總經費新台幣456.27億元，需雙軌化的路段長達112.65公里，期程自110年5月至117年4月，目標於116年10月全線通車。
夏恒仁說，主要工程內容為單軌路線進行雙軌化，並配合雙軌化進行各站場再改善，如車站營運增加，月台長度也要加長，還有更新號誌系統、排水系統、增設雙軌機電系統及路線曲線改善等。其中會在曲線半徑小的部分，進行截彎取直，達到87%路段列車運行速度高於每小時130公里，也就是普悠瑪號、太魯閣號的最高速限，有效提高花東地區速率。
夏恒仁指出，本計畫預計今年底辦理7個主要土建標及8個機電標發包作業，預期於112年可全面進入實質施工階段；本計畫路線狹長，又必需維持既有單線的花東線正常營運，故大部分工作需於夜間施工或臨軌作業，他形容就像「穿著衣服改衣服」一樣困難。
夏恒仁說，該計畫完成後可提升鐵路運輸效率、互為備援、擴充運能，行車時間縮短、班次增加等；像目前單軌路段，若有列車在軌道上運行，另一列車就得待避，通常自強號有優先權，區間車得等待，雙軌化後，花蓮到台東區間車停等時間可以減45分鐘，自強號停等時間可以減少12分鐘；運能也從1小時2到3班，增至7到8班，每小時1班車提升至每半小時1班車，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區之觀光與經濟發展。