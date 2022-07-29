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Lexus 在台 25 週年！ES 200 曜銀風尚車型與官網改版同步登場

▲ Lexus 在台 25 週年！ES 200 曜銀風尚車型與官網改版同步登場
▲ Lexus 在台 25 週年！ES 200 曜銀風尚車型與官網改版同步登場

2GameSome - 有車賞

2022-07-29 17:25:00

1997 年，和泰汽車將豐田汽車旗下豪華車品牌 Lexus 正式引進台灣，25 年來持續推出多款車型，為慶祝此新里程碑，不僅推出推出 ES 200 曜銀風尚車型，Lexus 官方網站及「Lexus Plus」App 也同步全新改版上線。8/1 至 9/30 期間回廠保養或維修，多項好禮，回廠換胎另享全車系輪胎 85 折優惠。

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慶祝在台 25 週年 推出 ES 200 曜銀風尚車型

為慶祝品牌邁入下一個里程碑，Lexus 將於今夏推出 ES 200 曜銀風尚車型，2023 年式 ES 亦於即日起接受消費者搶先預訂。

ES 200 曜銀風尚車型以 ES 200 原等級為基礎，在外觀採用專屬霧銀塗裝水箱護罩設計，並搭配車側鍍鉻飾條，同步升級全新 18 吋曜銀鋁圈。

油電複合動力車型 ES 300h 則同步導入全新 F SPORT Design 等級，其在豪華版的基礎上，升級配備 F SPORT 網格狀水箱護罩、燻黑飾條與 19 吋燻黑鋁圈等運動化外觀套件。

內裝部分，新年式 ES 全車系皆升級 Lexus 新世代多媒體系統，中央鞍座加大置杯架及手機無線充電空間。更多 2023 年式 ES 車款訊息請洽詢全台經銷商或致電 Lexus 顧客服務中心。

Lexus 25 週年感恩回饋

在25週年的重要時刻，8/1 至 9/30 期間回廠保養或維修，即可獲贈 Lexus 專屬口罩釦與香氛精油組，還有機會抽中 UX 200 菁英版、tokuyo 按摩沙發、和泰 Points、yoxi 乘車金等多項好禮。此外，回廠換胎另享全車系輪胎 85 折優惠。

Lexus 官方網站及「Lexus Plus」App 全新改版上線

Lexus 官方網站及車主服務 App「Lexus Plus」也在 25 週年時進行全新改版，Lexus 官網本次推出全新優化介面，將功能整併，讓使用者更方便查找資訊；此外，於熱賣車系 NX 頁面，更首次導入線上 360 度賞車功能。

Lexus Plus App 也同步推出全新設計，介面上優化使用者體驗，車主可更輕鬆便利地使用尊榮售後服務（如：「愛車秘書」、「預約回廠」等），並提供多項行車輔助資訊及一鍵道路救援功能。

更多 Lexus 在台 25 週年活動請至 Lexus 官網查詢https://www.lexus.com.tw/ ，或致電 Lexus 顧客服務中心 0800-036036 洽詢。

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