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獲ISOCNS 45001證書！台灣港務通過職安衛雙系統管理驗證

▲台灣港務公司以亮麗成績通過職安衛雙系統管理之重新驗證，再次榮獲ISO/CNS 45001雙證書之港口管理公司。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)
▲台灣港務公司以亮麗成績通過職安衛雙系統管理之重新驗證，再次榮獲ISO/CNS 45001雙證書之港口管理公司。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-29 23:30:00

台灣港務公司以亮麗成績通過職安衛雙系統管理之重新驗證，再次榮獲ISO/CNS 45001雙證書之港口管理公司，於今(29)日，在該公司會議室，舉行台灣港群通過重新驗證授證儀式，成為一個幸福、永續的優質企業標竿。

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▲台灣港務公司總經理陳劭良(左)接受由英國標準協會(BSI)台灣分公司協理洪詩嵐(右)代理BSI授予證書。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)
▲台灣港務公司總經理陳劭良(左)接受由英國標準協會(BSI)台灣分公司協理洪詩嵐(右)代理BSI授予證書。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)
台灣港群通過重新驗證授證儀式，是由台灣港務公司總經理陳劭良主持，並與高雄港務分公司總經理王錦榮、台中港務分公司總經理陳榮聰、基隆港務分公司總經理高傳凱，以及花蓮港務分公司總經理王派峰等人，接受由英國標準協會(BSI)台灣分公司協理洪詩嵐代理BSI授予證書。

▲台灣港務公司以亮麗成績通過職安衛雙系統管理之重新驗證，再次榮獲ISO/CNS 45001雙證書之港口管理公司。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)
▲台灣港務公司以亮麗成績通過職安衛雙系統管理之重新驗證，再次榮獲ISO/CNS 45001雙證書之港口管理公司。(圖／記者黃守作攝，2022.07.29)
台灣港務公司總公司一級單位主管及各港務分公司均派員觀禮，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心副主任林棓司及高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉也出席見證。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，該公司為落實幸福企業，持續營造優質安全衛生職場工作環境，維護員工身心健康與安全，於日前通過ISO/CNS 45001職業安全衛生管理雙系統之3年重新驗證稽核活動。

▲全球最大驗證集團BSI(英國標準協會)之稽核團隊，對台灣港務公司職安衛雙系統管理之重新驗證，進行嚴謹稽核作業。(圖／記者黃守作攝)
▲全球最大驗證集團BSI(英國標準協會)之稽核團隊，對台灣港務公司職安衛雙系統管理之重新驗證，進行嚴謹稽核作業。(圖／記者黃守作攝)
陳劭良說，此次驗證活動，由港務公司台中港務分公司於4月21、22日為期2天之驗證行程，展開台灣港群的雙系統驗證序幕，經全球最大驗證集團BSI(英國標準協會)之稽核團隊進行嚴謹稽核作業，緊接著總公司、基隆港務分公司(基隆、台北、蘇澳港)、高雄港務分公司(高雄、安平、布袋、馬公港)，及花蓮港務分公司(花蓮港)驗證活動，均能以亮麗成績順利通過驗證稽核。

陳劭良在會中感謝港務公司全體員工秉持職業安全衛生系統之持續改善精神，而成就這份榮耀，作為港口經營管理者，致力為員工提供安全、健康的工作環境，再次通過ISO/CNS 45001重新驗證，是對港務公司致力落實職安衛工作之認可，未來港務公司將持續滾動性檢討及改善，將職場健康、安全之預防觀念，傳達給職場員工、承攬廠商及港區工作者，共同提升員工安全衛生知能、尊重生命之理念，型塑組織安全衛生文化氛圍，打造一個「安心職場、安全工作、安穩持家」的工作環境，促使公司的健康管理與核心業務結合，成為一個幸福、永續的優質企業標竿。

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