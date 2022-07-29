醫護防疫獎金到帳僅「67元」！王必勝：應該大家都公平的
台灣醫護堅守崗位2年，近期防疫津貼陸續到位，沒想到一名護理師就分享，自己竟然只領到67塊錢，誇張金額引發熱議；指揮中心指揮官王必勝表示，此例應該是個案，詳細情況還會再去了解，「應該大家都是公平的。」
一名護理師在PTT八卦板發文，曬出自己的帳務明細，一筆67元的進帳明細居然是「防疫獎勵」，讓原PO感嘆「別行的友人還問說是不是少1-2個0，已經不知道是鴨蛋的同事比較可悲還是我的了，連一顆蛋黃酥界的愛馬仕都買不起QQ」；網友看到誇張金額紛紛留言，「67？打發乞丐喔」、「連便當都買不起」、「這什麼鬼啊？連一半基本時薪都不到」。
中央疫情指揮中心記者會，指揮官王必勝被問及此事，他表示，醫護獎勵津貼都是依照指引要點做發放，是利用每個醫院的內部規則，希望他們能公平分配。
王必勝認為「這是個案，到底是因為錯誤，或是補發，我們再去了解。」他也強調，相關獎勵都是依照指引要點發放，應該大家都是公平的。（編輯：孫唯容）
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