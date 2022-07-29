▲ Sonderwunsch 回廠重新配置：911 GT3 保時捷 Supercup 30 周年紀念款

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Porsche Supercup 團隊因此選擇了一個別開生面的方式，來慶祝這個特殊的周年紀念日。保時捷賽車運動部門專案經理要求 Porsche Exclusive Manufaktur 的專家們以 911 GT3 Cup 為基礎，進行許多的廠內重新配置後，成為披上30 周年紀念塗裝、可在公路行駛的 911 GT3。





30 周年紀念塗裝的911 GT3 道路版





作為全新 Sonderwunsch （特殊願望）計劃一部分，這款獨一無二的車型在六個月內就打造完成。保時捷的「Sonderwunsch 回廠重新配置」既是一個重新配置專案，也是一個客製專案——換句話說，公路版跑車從機械修復、到外觀和內裝顏色的重新設計，皆符合保時捷新車標準。亮點還包括以驚艷的八色漆料設計的周年紀念標誌、後輪拱上方的多色迷彩網格及其他元素，Porsche Supercup 歷史上的 29 位冠軍的名字也以金色烤漆永久記錄在後保桿上。





這部獨一無二的車款將在 Porsche Mobil 1 Supercup 比賽中首度亮相。接著在夏季的尾聲，它將和911 GT3 Cup VIP 賽車一同在米蘭保時捷博物館和 CityLife 展示中心展出。該車型肩負推廣 Porsche Supercup 的重要任務，每個賽季，都會有一位名人擔任貴賓車手參賽。曾獲Supercup 冠軍的車手們也將乘坐這輛 Sonderwunsch 911 GT3 進行短途繞行，分享他們的勝利經驗和重要時刻。





這次的 Sonderwunsch 回廠重新配置專案以一部已經完工、可上路的保時捷 911 GT3，也就是 Porsche Supercup 賽車的道路版本作為基礎。在施作數週的過程中，車輛首先被拆解，然後用其特殊設計進行重組。





外觀及內裝的客製改裝





911 GT3 保時捷 Supercup 30 周年紀念款採用多色漆面，車身上所有的細節彩繪都不是貼紙或是貼膜，而是烤漆，一共多達8種顏色，包含金屬 GT 銀、金屬瑪瑙灰、高亮黑、金屬流星灰、金屬莊嚴灰、金屬火山灰、金屬花崗岩灰和金屬鑽石黑，就連 Supercup 冠軍們的金色名字也是烤漆。





彩繪塗裝過程中最大的挑戰是將多色迷彩網格精確地用於不規則形狀車身上的幾個位置，源自於 VIP 賽車的靈感，此樣式用於前行李廂蓋的出風口後方、前輪後方和後輪拱上，大型的金色『30』周年紀念標誌展現在車門和前行李廂蓋上。此外，過去29位 Porsche Supercup 冠軍的名字皆以金色漆寫上，並以亮光漆密封。塗裝完成後，車輛在 Porsche Exclusive Manufaktur 以手工重新組裝，並增加了額外的 Sonderwunsch 特點。





在車輛內部，座椅更是令人讚嘆。頭枕施以周年紀念標誌印記、中央椅面以黑色/金色 Sport Tex 材質包覆，搭配協調的淺棕色縫線賦予真皮座椅獨一無二的特徵。





車門扶手採用黑、光澤金色混搭的矩陣圖點綴。儀錶板也帶有周年紀念標誌，同時在儀錶板頂部、車門板和側板均以淺棕色的十字繡設計妝點。





關於保時捷 Mobil 1 Supercup





Porsche Mobil 1 Supercup被認為是世界上最具挑戰的統一規格賽之一，該系列賽事在 FIA F1世界錦標賽的歐洲賽事中舉行。除了 4 月 24 日在義大利Imola舉行的開幕賽事外，今年還有七場比賽將舉行。28 名來自 8 支車隊的賽車手將在 30 周年紀念的賽季爭奪冠軍頭銜。除了總排名和 ProAm 車手組外，還有團隊排名和新手組。





自 2021 賽季以來，保時捷 911 GT3 Cup 賽車以目前 992 世代的 911 為基礎。憑藉約510PS（375 kW）的動力輸出，這款設計精美的 Cup 賽車比其前身高出 25 PS的動力。911 GT3 Cup 將使用 Esso 再生賽車燃料。





25 年來，非常成功的保時捷青年計劃一直是職業賽車手的跳板，培養出多位廠隊車手、世界冠軍和利曼冠軍，包含 Timo Bernhard（2000 年至 2001 年參與保時捷青年計畫）、Marc Lieb（2000 年至 2002 年）和 Earl Bamber（2014 年）：三人皆以保時捷 919 Hybrid 贏得過至少一次傳奇的利曼 24 小時耐力賽和 FIA 世界耐力錦標賽冠軍。





關於Porsche Exclusive Manufaktur





跑車能夠像自己的指紋般獨一無二，如同您自己生活風格一樣不容錯認。位於德國祖文豪森的Porsche Exclusive Manufaktur保時捷個人化訂製部門透過頂級工藝結合高科技創造極致個人化風格車款。經過認證的技師將全心投注在所有細節，不惜耗時純手工打造以追求卓越，運用多元化視覺與科技元素創造外觀與內裝客製化選項。





在保時捷的共同創作策略中，正在重新詮釋其 1970 年代後期傳奇的 Sonderwunsch 計劃，這將使其能夠設計個性化獨一無二的車款——與客戶共同創造並由保時捷專業生產。該計畫可分為三領域──直接在生產時滿足客戶對顏色和材質要求的廠內配置；回廠重新配置以及車輛交付給客戶後的工廠訂製。回廠重新配置著重於獨特色彩和材質，而工廠訂製服務則是系統性地研發一輛新車款。



