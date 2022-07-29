▲ MINI 迷你夏日巡迴展 7/29 起 最新 Editions 系列特仕版登全台！

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MINI Clubman Untold Edition 從全新專屬設計 18 吋 Untold Spoke 鏤空輪圈、專屬迎賓門檻、專屬方向盤徽飾、水箱護罩外框、車尾車型銘牌、冷氣出風口皆以精金元素點綴。車身與車頂採綠色調中揉合莫蘭迪灰的 Sage Green，搭配 Split Doors 對開式尾門，與 MINI Untold Edition 專屬 MINI Yours Lounge 真皮內裝。
MINI Countryman Untamed Edition 搭載 Untamed Edition專屬內裝飾板圖樣，真皮內裝採用以綠色為基調的專屬 MINI Yours Lounge Highland Green；全新專屬車色 Momentum Grey 輔以 Frozen Bluestone 車側飾條、全新專屬 18 吋 Untamed Spoke 雙色輪圈、ALL4 越野外觀套件、Piano Black 黑色高光澤套件等配備。
MINI Resolute Edition、MINI Untold Edition、MINI Untamed Edition 2022 年 7 月 29 日起將展開全台巡迴展出，可前往台北美麗華百樂園、新竹巨城購物中心、台中 Tiger City 購物中心、台南南紡購物中心。現場除展出三大全新車款外，亦同步展售 MINI Lifestyle Collection 生活精品，至 MINI Taiwan Facebook 粉絲專頁填寫線上問卷，可憑 E-mail 或簡訊至任一活動現場兌換限量迷你夏日巡迴展專屬紀念禮（每日數量有限，贈完為止）。
現場拍照打卡上傳至 Facebook 標記@MINI(TW)或 Instagram標記@MINI.Taiwan 還可再抽價值超過 NT$5,000 元的 MINI 1:18 模型車及多樣原廠 MINI 生活精品。咖啡品牌 Nespresso 本次更獨家跨界進駐 Meet the New MINI Editions. 迷你夏日巡迴展。