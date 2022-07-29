Mini Editions迷你夏日巡迴展，7月29日起全台個性登場

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全新Mini Resolute Edition、Mini Untold Edition、Mini Untamed Edition 2022年7月29日起將展開全台巡迴展出，歡迎熱愛Mini的朋友們前往台北美麗華百樂園、新竹巨城購物中心、台中Tiger City購物中心、台南南紡購物中心一睹全新Mini Editions系列特仕版各自迷你的迷人魅力！
全新Mini Resolute Edition建議售價
Mini Cooper 3-Door Resolute Edition：159萬起
Mini Cooper S 3-Door Resolute Edition：184萬起
Mini Cooper SE 3-Door Resolute Edition：161萬起
Mini Cooper 5-Door Resolute Edition：163萬起
Mini Cooper S 5-Door Resolute Edition：188萬起
Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition：200萬起
全新Mini Untold Edition建議售價
Mini Cooper Clubman Untold Edition：181萬起
Mini Cooper S Clubman Untold Edition ALL4：206萬起
Mini John Cooper Works Clubman Untold Edition ALL4：231萬起
全新Mini Untamed Edition建議售價
Mini Cooper Countryman Untamed Edition：176萬起
Mini Cooper S Countryman Untamed Edition：200萬起
Mini Resolute Edition必會被其不同於一般車型的Resolute Bronze霧銅設計吸引，從引擎蓋賽車飾條、水箱護罩外框、頭尾燈外框、車門把手、加油孔蓋到後車廂把手，皆以低調、時尚的Resolute Bronze霧銅元素設計，搭配黑色高光澤Mini Logo、水箱護罩、車窗下緣腰線、排氣管及18吋Pulse Spoke黑色輪圈，在經典中注入強烈運動化氣勢，更顯Mini Resolute Edition的賽車基因。
Resolute Bronze霧銅元素亦延伸設計為極富速度感的深淺交錯平行線條，構築出Resolute Edition專屬圖樣，呈現於引擎蓋上的賽車飾條，致敬Mini統治蒙地卡羅拉力賽的輝煌歷史；開門亦即可見到Resolute Edition圖樣設計的專屬迎賓門檻，以獨有格調迎接駕駛與乘客入座。坐上駕駛座、手握柔軟舒適的Nappa真皮方向盤，三輻式方向盤下緣的Resolute Edition專屬徽飾，為內裝增添更多獨特迷人之處；儀表台亦有Resolute Bronze斜紋交錯的專屬設計內裝飾板，在經典之中點綴更多個性化。
Mini Untold Edition提供Mini Cooper Clubman、Mini Cooper S Clubman ALL4、Mini John Cooper Works Clubman ALL4等3款車型，體現優雅生活的多樣風格，正如同自信、堅持品味生活且勇於探索未知的英倫紳士，所有對於工藝精雕細琢的極致追求細膩隱藏於細節中，極度講究的用色與美感平衡，讓Mini Clubman Untold Edition即便安靜，也很難不引人注意。
Mini Countryman Untamed Edition，讓探險旅程從上車的那一刻就展開。Mini Countryman Untamed Edition提供Mini Cooper Countryman、Mini Cooper S Countryman等2款車型，寬敞舒適的五人座、大容量行李廂、質感出眾的造車工藝與熱血靈活的駕馭樂趣，將陪伴車主與摯愛隨心前往未知之境，駕馭心所嚮往的每個自由不羈。
外觀，藏不住的越野渴望。Mini Countryman Untamed Edition在Mini Countryman時尚與越野兼具的外觀中，添上更多粗獷而富設計感的視覺美學，帶來嶄新的越野風範。全新專屬車色Momentum Grey輔以Frozen Bluestone車側飾條，搭配醒目的全新專屬18吋Untamed Spoke雙色輪圈，以及運動感十足的ALL4越野外觀套件及Piano Black黑色高光澤套件，天生硬派的越野風格表露無遺。
現場除展出三大全新車款外，亦同步展售Mini Lifestyle Collection生活精品，至Mini Taiwan Facebook粉絲專頁填寫線上問卷，可憑E-mail或簡訊至任一活動現場兌換限量迷你夏日巡迴展專屬紀念禮(每日數量有限，贈完為止)，現場拍照打卡上傳至Facebook標記@Mini(TW) 或Instagram標記 @Mini.Taiwan 還可再抽價值超過NT$5,000元的Mini 1:18模型車及多樣原廠Mini生活精品。頂級咖啡品牌Nespresso本次更獨家跨界進駐Meet the New Mini Editions.迷你夏日巡迴展，邀請Mini Fans在炎炎夏日中一邊品飲沁涼的Nespresso夏季限量冰咖啡，一邊享受迷你夏日巡迴展的愜意氛圍。
Meet the New Mini Editions. 迷你夏日巡迴展 7/29(五)~7/31(日) 台北美麗華百樂園1F水舞廣場 8/5(五)~8/7(日) 新竹Big City遠東巨城購物中心1F戶外廣場 8/19(五)~8/21(日) 台南南紡購物中心A2館1F南紡廣場 8/26(五)~8/28(日) 台中Tiger City購物中心1F戶外廣場 歡迎鎖定Mini Taiwan Facebook獲取更多最新Meet the New MINI Editions. 迷你夏日巡迴 展資訊！