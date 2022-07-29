裴洛西若訪台　專家：美軍或派戰機護送至松山機場

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美聯社援引官員消息報導，如果裴洛西訪台，為了保護她，軍方將增加在印太地區的部隊以及資產移動。雖然該名官員不願提供細節，不過他們表示，戰機、軍艦、偵察資產及其他軍事系統都可能用來提供重疊保護圈，以保護裴洛西飛往台灣的飛機和停留在地面的所有時間。
針對裴洛西可能訪台一事，美國智庫2049項目研究所資深主任易思安（Ian Easton）認為，裴洛西訪台不會引發台海危機。易思安指出，裴洛西應該要訪台，在面對中方脅迫或恫嚇手段時退縮，這樣做的代價就是在錯誤時間點發出錯誤訊息，「我不認為她會退讓，我認為她會去台灣」。
易思安表示，裴洛西原本4月就有訪台計畫，但因為確診新冠肺炎而取消。中國此時作出強烈反應是因為北京當局從五角大廈、白宮和美國政府等行政部門看到機會，這些機構發出「脅迫是有用的」的訊號。
易思安認為，北京當局是在虛張聲勢，因為挑起與美國的危機或衝突不符合利益。如果中國攻擊美國眾議院議長，勢必會發生戰爭，「我不認為北京會瘋狂到要與美國發生戰爭」。但無論如何，五角大廈應該得為此做好準備。
易思安指出，由於中國政府發出的威脅性質，若裴洛西真的到訪台灣，「至少會有一個F-22戰機空軍中隊護送」，且美國在沖繩有嘉手納空軍基地，「她的飛機將由美國空軍護送到松山機場，確保沒有危險事故發生」。