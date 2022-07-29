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裴洛西若訪台　專家：美軍或派戰機護送至松山機場

▲美國眾院議長裴洛西可能訪台一事，引發中國不滿。有專家指出，隨著情勢升溫，美軍可能派戰機護送裴洛西至松山機場。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾院議長裴洛西可能訪台一事，引發中國不滿。有專家指出，隨著情勢升溫，美軍可能派戰機護送裴洛西至松山機場。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-29 17:50:02

美國眾議院議長裴洛西計畫8月訪台一事引發北京強烈反彈，中國當局警告稱，裴洛西訪台將會嚴重破壞美中關係並導致台海緊張升級，中國將會以「強而有力措施」來回應。有專家指出，由中國政府發出的威脅，如果裴洛西決定訪台，至少會由一個美國F-22戰機中隊護送到台北的松山機場。

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根據美國之音報導，中國當局對於裴洛西可能訪談的消息相當不滿，強調「若美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制」，更稱「中國軍隊絕對不會坐視不管」。不過裴洛西始終以安全疑慮為由，不願討論出訪行程。有消息指出，她的亞洲行將於29啟程，預計造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，而台灣行程列「暫定」。

美聯社援引官員消息報導，如果裴洛西訪台，為了保護她，軍方將增加在印太地區的部隊以及資產移動。雖然該名官員不願提供細節，不過他們表示，戰機、軍艦、偵察資產及其他軍事系統都可能用來提供重疊保護圈，以保護裴洛西飛往台灣的飛機和停留在地面的所有時間。

針對裴洛西可能訪台一事，美國智庫2049項目研究所資深主任易思安（Ian Easton）認為，裴洛西訪台不會引發台海危機。易思安指出，裴洛西應該要訪台，在面對中方脅迫或恫嚇手段時退縮，這樣做的代價就是在錯誤時間點發出錯誤訊息，「我不認為她會退讓，我認為她會去台灣」。

易思安表示，裴洛西原本4月就有訪台計畫，但因為確診新冠肺炎而取消。中國此時作出強烈反應是因為北京當局從五角大廈、白宮和美國政府等行政部門看到機會，這些機構發出「脅迫是有用的」的訊號。

易思安認為，北京當局是在虛張聲勢，因為挑起與美國的危機或衝突不符合利益。如果中國攻擊美國眾議院議長，勢必會發生戰爭，「我不認為北京會瘋狂到要與美國發生戰爭」。但無論如何，五角大廈應該得為此做好準備。

易思安指出，由於中國政府發出的威脅性質，若裴洛西真的到訪台灣，「至少會有一個F-22戰機空軍中隊護送」，且美國在沖繩有嘉手納空軍基地，「她的飛機將由美國空軍護送到松山機場，確保沒有危險事故發生」。

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