高雄7/31設2接種站　專責2至5歲幼兒疫苗施打

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高雄市6個月至4歲嬰幼兒首劑疫苗接種站現場除了有氣球哥哥陪小朋友施打疫苗，完成接種的小朋友還可獲得兒童牙刷1支，歡迎家長踴躍預約接種。小於2歲的嬰幼兒由於年紀較小，請家長逕至本市COVID-19疫苗合約院所預約接種，詳細名單請上市府衛生局全球資訊網查詢提醒家長務必預約再前往接種。
市長陳其邁提醒，雖然目前疫情已明顯趨緩，境外移入風險仍需注意，仍要請家人多鼓勵家中老小疫苗要打好打滿。高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀；兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上。
陳其邁也請尚未完成疫苗接種者，儘速完成接種疫苗。尤其是暑假期間，前往人潮聚集場所，口罩仍應戴好戴滿，注意社交距離，重視個人衛生，回家後立即洗手、洗臉、換衣服，以降低感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。