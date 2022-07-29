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高雄7/31設2接種站　專責2至5歲幼兒疫苗施打

▲高雄市7月31日在五甲龍成宮、高雄國際會議中心，今天下午開放預約，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市7月31日在五甲龍成宮、高雄國際會議中心，今天下午開放預約，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」。（圖／高雄市政府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-29 23:06:58

高雄市今（29）日新增2311例確診，整體疫情趨勢持續穩定緩降。為提升幼兒的疫苗接種率，31日（週日）將於五甲龍成宮、高雄國際會議中心開設幼兒疫苗接種站，提供滿2至5歲幼兒接種。今天下午開放預約，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」。

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▲7月29日高雄市疫情總覽。（圖／高雄市政府提供）
▲7月29日高雄市疫情總覽。（圖／高雄市政府提供）
衛生局也提醒民眾，如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等請停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑檢驗，或就近前往基層診所看診篩檢，若篩檢陽性，可使用視訊診療，週六、日夜間高雄市有208間診所提供看診、判陽、給藥服務。市民朋友可逕上衛生局全球資訊網查詢社區站或醫療院所詳細開診時段。高風險對象，請聽從醫囑指示按時服用抗病毒藥物，以防範重症死亡。

高雄市6個月至4歲嬰幼兒首劑疫苗接種站現場除了有氣球哥哥陪小朋友施打疫苗，完成接種的小朋友還可獲得兒童牙刷1支，歡迎家長踴躍預約接種。小於2歲的嬰幼兒由於年紀較小，請家長逕至本市COVID-19疫苗合約院所預約接種，詳細名單請上市府衛生局全球資訊網查詢提醒家長務必預約再前往接種。

市長陳其邁提醒，雖然目前疫情已明顯趨緩，境外移入風險仍需注意，仍要請家人多鼓勵家中老小疫苗要打好打滿。高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀；兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上。

陳其邁也請尚未完成疫苗接種者，儘速完成接種疫苗。尤其是暑假期間，前往人潮聚集場所，口罩仍應戴好戴滿，注意社交距離，重視個人衛生，回家後立即洗手、洗臉、換衣服，以降低感染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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