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我是首投族／候選人政見呢？南飄學子對家鄉許下三個願望

▲水杯（化名）認為，高雄的道路較廣闊，汽機車分道行駛，對於機車族較為安全，但桃園道路相對較窄，機車常鑽動在汽車間，甚至容易有違規情事與發生擦撞事故，希望未來的桃園市長能改善交通問題。（示意圖／shutterstock）
▲水杯（化名）認為，高雄的道路較廣闊，汽機車分道行駛，對於機車族較為安全，但桃園道路相對較窄，機車常鑽動在汽車間，甚至容易有違規情事與發生擦撞事故，希望未來的桃園市長能改善交通問題。（示意圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

2022-08-29 08:30:00

2022大選即將於11月26日舉行，戶籍在桃園、現赴高雄市就讀牙醫系的學生水杯（化名）直言，現在還未見參選人的政見，且選舉可能與期末考相近，還要耗費大量時間與金錢，不確定是否會回家投票，但他也許下了「三個願望」，期待新的桃園市長能改變桃園，成為「便利、乾淨、安全」的都市。

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水杯今年21歲，正就讀高雄醫學大學牙醫系三年級，是2022九合一選舉的首投族，談及家鄉桃園，水杯第一時間笑稱是「美食沙漠之都」，也會想到有許多東南亞籍移工，就像是「聯合國租界」，搭乘公車時常能聽到各國語言，從生活中再細究最需要桃園改變的地方時，水杯話鋒一轉，直指「交通，絕對是交通」，他解釋，高雄的道路較廣闊，汽機車分道行駛，對於機車族較為安全，但桃園道路相對較窄，機車常鑽動在汽車間，甚至容易有違規情事與發生擦撞事故，希望未來的桃園市長能改善交通問題。

年底大選即將到來，桃園市長戰況形成三腳督，原為民進黨參選人為前新竹市長林智堅、國民黨參選人為行政院前院長張善政、民眾黨參選人為台北市前勞動局長賴香伶，後林智堅退選，改由立委鄭運鵬出戰。對此，水杯認為，對於林涉及論文抄襲「不是很可以原諒的事情」，也很傷選情，但對於張的印象還停留在擔任行政院長時，至於賴則可惜知名度不高，選戰還是回歸到藍綠對決。

「我現在在新聞有看過他們任何一個政見嗎？好像沒有欸！」水杯透露，目前尚未看到三位參選人的政見，只能透過檢視現任市長鄭文燦對桃園的建設，像是設立大量YouBike微笑單車、捷運工程，「至少改變是有看到的」，或是考量參選人的形象等來決定手中的票將歸向何處。

不過水杯坦言，由於投票可能會與期末考時間接近，還要準備作業，加上高雄與桃園距離遙遠，來回需要耗費大量時間與金錢，還不確定是否會回家投票，他也立刻估算票價「高鐵票就算打75折（大學生優惠票），一次也還要900多」，除非選情真的很膠著，才會堅持要排除萬難參加投票。

水杯期待，未來的桃園市長做出改變，讓桃園成為「便利、乾淨、安全的都市」，能夠透過土地規劃讓生活更便利，並還給家鄉乾淨市容，更重要的是改善交通問題，讓人民行車平安。

另本次大選將併「公民權下修18歲」公投舉行，水杯原先並不知道，還驚呼「我以為還要再幾百年之後才要投」，但他強調自己非常支持，刑法本就規定18歲屬於完全責任能力人，且現在資訊發達，年輕人更願意投入政治，下修投票年齡可讓年輕人更有參與感，「自己的候選人自己選」，不會淪於空談卻無投票權。

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