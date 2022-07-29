米製伴手禮競賽　法式米蛋糕「奶香果香交織」巧奪冠

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受疫情影響，「全國特色米製伴手禮創意競賽」睽違2年後再度舉辦，農糧署指出，本次吸引全台34家飯店及烘焙業者，挑戰以51%以上國產稉米米穀粉融入烘焙應用，推出高達53項精緻可口、包裝時尚且攜帶便利的米製伴手禮參賽，如何善用米穀粉吸油率低、保水性佳、質地細緻、烘焙後口感酥脆等烘焙優勢，是本次競賽的決勝關鍵，也期望藉由參賽業者現有通路行銷販售，期拓展米製伴手禮市場，同時帶動國產米消費量。
農糧署說明，本次參賽產品成分標示皆需符合，《商品標示法》及《食品安全衛生管理法》等相關法規規定，除了比口感、外觀造型，還比外包裝用心程度，經產、官、學界專家嚴格把關，最終評選出15款外觀新穎、風味獨特、食味口感佳的優質米製伴手禮盒，其中饗嚮臺東整合行銷公司「饗嚮臺東法式米蛋糕」，嚴選100%國產米穀粉，佐以風味獨特的臺東紅烏龍、洛神及鳳梨，溫潤微酸的果香，加上蛋糕體綿密細膩口感，獲評審青睞奪冠，推薦給國人作為節慶選購禮品參考。
農糧署提到，自102年推動新興米穀粉產業鏈以來，致力將新興米穀粉產品打造為「米糧烘焙精品」，每年以不同主題辦理米製產品創意競賽，以最公開透明的競賽過程及最專業嚴格的評審，挖掘全國各地特色米糧產品，往年得獎產品銷售額均提高2成以上，不論在品質及美味度上，均受消費者大力認同。
農糧署認為，這些以米為主要素材的米糧烘焙精品，不僅外觀吸晴、送禮體面大方，更具有稻米好消化好吸收、提供飽足感、吸油率低等健康優勢，相較於傳統烘焙糕點，口感層次變化豐富，質地細緻不油膩，美味與健康兼具，不論是節慶送禮表心意，還是自用品嚐分享，國產米糧烘焙精品絕對是最佳選擇。