蔡英文取消合體林智堅 林鶴明：桃園人能體諒國政優先
針對外傳總統蔡英文今（29）日取消桃園市龍潭龍元宮的行程，是因為林智堅論文案的影響，民進黨副秘書長林鶴明晚間受訪表示，這種說法和實情不符也是空穴來風。蔡英文雖然身兼黨主席，但國家政務和台灣整體的情勢發展還是蔡英文最重要的工作。林鶴明表示，就他的了解，因為國際與周邊局勢的變化，蔡英文近日來增加了許多相關的公務活動，也因此調整了一些地方行程，而這些原因只要跟地方的鄉親說明，多數都會體諒其以國政優先的考量，也都能夠理解。
林鶴明表示，隨著選戰氣氛增溫，各地方的輔選活動也逐漸增加，包含今、明兩天民進黨婦女部在嘉義舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營 ，也都有許多的黨公職前往參與，顯見大家對於年底選戰的熱情和支持。而黨部原先也安排蔡英文出席，並搭配輔選行程，但蔡也因國政繁忙而取消不出席。
林鶴明認為，民進黨是執政黨，蔡英文以國政優先也是負責任的表現，黨部也會配合應變調整，相信民進黨的全體幹部也都會支持蔡英文以國政為先的考量。
林鶴明指出，近期坊間民調也顯示，隨著疫情平緩，蔡英文與執政團隊的民調也逐漸回穩，蔡英文近期到地方訪視民意的行程也都可以感受到民眾熱情的支持，顯見台灣逐步恢復正常生活是可期的，所以各縣市邀請蔡英文的行程也逐漸增多。但考量蔡英文若有國政的考量需要調整行程的話，民進黨是個大團隊，大家都可以一起來分工協助。
林鶴明強調，地方支持者也關心桃竹的選情，經過幹部的說明，支持者都可以認同過去新竹市7年的正向改變，像是新竹動物園的改造成功，大家都有目共睹，如果現在要一竿子全部打翻，是沒有道理的。「林智堅是來解決問題的人，不是製造問題的人」，大家應該整體就事論事來檢討，不該無限上綱，抹煞新竹市這7年多來成功的市政建設。