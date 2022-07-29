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大量經費支持新北建設　行政院嘆：侯友宜不認帳有失風範

▲蘇貞昌過去曾任台北縣長，現擔任行政院長更大力支持新北建設；圖為其與民進黨新北市長參選人林佳龍合體。（圖／記者黃宣尹攝）
▲蘇貞昌過去曾任台北縣長，現擔任行政院長更大力支持新北建設；圖為其與民進黨新北市長參選人林佳龍合體。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-29 20:28:28

行政院發言人羅秉成今(29)日表示，行政院長蘇貞昌曾擔任2屆台北縣長，而上任行政院長以來對新北相關建設大力支持。檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。

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羅秉成說，2019年蘇貞昌核定環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元，此一計劃將成功串連新北與內湖兩個產業帶，當時新北市長侯友宜還特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。

另外，羅秉成還說，為紓解新北各交流道壅塞情形，北土城、林口、五股、汐止等四條交流道的新建或改善工程，也都是蘇貞昌核定的，總經費超過110億是全國最多的，新北市府也都在歷次核定後表示感謝。

而攸關廣大市民停車的迫切需求問題，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣也是全國最多。

除了交通建設外，羅秉成也說，其他在教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給新北超過66億元，例如近日完工的板橋新埔國小老舊校舍二期整建，總經費3.6億中，中央也補助高達87%、3.12億元。在社會社宅方面，光板橋市，由住都中心正在興建的，就有5處、投入近40億元。

羅秉成指出，檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。

羅秉成說，誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。

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