侯友宜為選舉嗆蘇貞昌 黃韋鈞：需要時就「院長院長」叫
新北市建設屢受質疑，民進黨新北市長參選人林佳龍近來更屢次批評，新北市政府工程延宕，不過新北市政府卻頻頻護航，新北市長侯友宜更要林佳龍與行政院長蘇貞昌好好更新資訊，到新北市看看，再次引發論戰與譁然。對此，曾任蘇貞昌發言人的黃韋鈞今（30）日凌晨表示，在過去3年多的時間，侯友宜屢次感謝蘇貞昌的協助，但一到選舉，「友誼的小船說翻就翻」；需要時就「院長」、「院長」地尊稱，到了選舉時又故態復萌，用嘲諷的口吻叫「老縣長」但其時做人是一輩子的，再多的媒體包裝，都藏不了那副外表「厚友誼」、實質「厚臉皮」的小人姿態。
黃韋鈞說，像他這種看《戲說台灣》長大的台灣囡仔，從小就知道什麼叫做「知恩圖報」、「吃人一口、還人一斗」。因為蘇貞昌對新北市的深厚情感，擔任行政院長之後，只要地方有需要，中央都會盡可能的給予幫忙，包含五股堤防及交流道、捷運環狀線、樹林萬大線、乃至班班有冷氣等等，都足見蘇貞昌對新北的用心與照顧。
黃韋鈞說，在過去3年多的時間，侯友宜不論是在新聞媒體上，或是市府自己的新聞稿中，也都屢次感謝蘇貞昌的協助。「沒想到，侯市府友誼的小船，一遇到選舉，竟然說翻就翻」。
黃韋鈞表示，侯友宜老愛說什麼有義氣、台灣人的精神，為人卻是人前感謝、人後棄嫌。需要時就「院長」、「院長」地尊稱，到了選舉時又故態復萌，用嘲諷的口吻叫「老縣長」。侯友宜當威權打手，都還沒人叫他「老警察」呢！
黃韋鈞說，不僅如此，原本侯友宜口中的「厚友誼」也瞬間變成「厚臉皮」，直接把別人對新北市的幫助，都說成自己的功勞，如此爭攻諉過的心態，完全不是一個直轄市長該有的風範。
黃韋鈞呼籲侯友宜，敦厚是台灣人優良的美德之一，選舉是一時，做人是一輩子，再多的媒體包裝、再野蠻地掩蓋真相，都藏不了那副外表「厚友誼」、實質「厚臉皮」的小人姿態。