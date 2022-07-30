裴洛西訪台規劃　牽動美中台敏感神經

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身為美國第一位女性眾議院議長的裴洛西已經82歲高齡，不論是否將繼續參選，以目前美國政治天秤來看，11月的期中選舉民主黨極可能保不住多數席次，果真如此，裴洛西勢必得交出議長槌，讓位給共和黨領袖。即使民主黨仍能僥倖取得多數黨地位，裴洛西會不會遭到黨內年輕激進派逼宮也是未知之數。
只是和前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前訪台相比，裴洛西這回面臨的局勢要詭譎得多。
美中關係在前美國總統川普（Donald Trump）祭出關稅大旗後急轉直下，美國總統拜登（Joe Biden）繼任後雖然維持競爭，但積極修復美中關係，希望能在包括氣候變遷、公共衛生等議題與中國合作。這從拜登上任短短一年半時間，不只拜登與中國國家主席習近平5次通話，雙方高層也頻繁接觸，可以看出拜登政府對北京採取的傳統接觸政策。
裴洛西橫空而出的訪台計畫打亂拜登的盤算，也讓行政團隊亂了手腳。私下勸退的運作不成，盼訴諸媒體以輿論施壓，卻反而給了中國叫囂的機會，助長裴洛西訪台的氣勢，落得兩面不是人。
25年前的中國國力仍只是二流水準，軍力大不如美國，經濟上仍處在發展階段，仰賴國際投資，在國際上也沒有太大話語權。對於金瑞契執意訪台，北京只能低頭接受。
現在的中國已非吳下阿蒙，不論軍事、經濟還是國際參與，都以大國自居，當然無法坐視裴洛西的計畫訪台。這不光是國際面子要顧，也得顧及龐大的小粉紅們，示弱將使官方威信掃地，對於有意在年底中共20大尋求創紀錄第3任期的習近平來說，也是輸不得的一局。
也因此，短短數天時間，中國官方已至少6度發出警告，表明裴洛西訪台是挑戰中方底線，必將遭到「堅決反制」，「一切後果由美方承擔」。共軍更宣布將在當地時間30日，於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練，挑釁意味濃厚。
雖然不確定未來數天內有沒有機會在台北的天空看見裴洛西的專機，但台灣並非這場棋局的輸家。
北京的言詞恫嚇與大動作軍事挑釁，讓外界更能清楚看見中共的真面目，特別是在俄羅斯不顧國際警告軍事入侵烏克蘭後，國際對頻頻展現軍事肌肉的中國更為反感，更關注台海局勢變化，提供台灣強有力的後援。（編輯：高照芬）1110730