COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

裴洛西擬訪台直踩北京紅線！國會鐵娘子曾在天安門拉布條

▲1991年，裴洛西（中間）就曾與2位同僚在訪問中國期間，跑到天安門廣場，獻花、拉布條抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲1991年，裴洛西（中間）就曾與2位同僚在訪問中國期間，跑到天安門廣場，獻花、拉布條抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-30 10:08:21

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與否，掀起美國與兩岸的輿論大戰，裴洛西的特殊性在於她是美國現任眾議院議長、美國總統第2候補順位，若真的訪台，堪稱是1次劃時代的外交突破，也難怪北京跳腳。然而，身為美國民主黨大老、對中人權議題的強硬派，裴洛西早在30多年前，就曾直接跑到北京天安門廣場拉布條，象徵她是位不畏強權、不因議題敏感而噤聲的「國會鐵娘子」，因此有這類決定似乎並不讓人訝異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《外交政策》等外媒報導，1991年9月，身為美國聯邦眾議員的裴洛西，與2位同僚在訪問中國期間，跑到天安門廣場獻花，並拉起黑底白字布條，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之人士」，引起中國公安警戒，到場「關注」，並導致隨行記者一行人遭短暫拘留。此時，距離1989年六四天安門事件發生，只有2年的時間。

當時同行的美國《有線電視新聞網》（CNN）北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy）回憶，這是他第一次見識到裴洛西的高調，以及敢於直戳中共高層雙眼的精神，不論後果將會如何。

此外，裴洛西多年為中國人權發聲的事蹟可謂是有目共睹，包含1993年反對北京申辦夏季奧運會，以及反對北京申辦2008年奧運。她還曾於2009年，將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席的胡錦濤。

有了這樣的前車之鑑，裴洛西如果選擇訪台，或許就不令人驚訝了，不過這件事比起當年在天安門拉布條抗議，似乎更具挑釁性，因為這將是此級別的美國官員，25年來首次訪台，時值美中關係處於數十年最低點，而北京政府已在幾天內多次發出警告，揚言若裴洛西真的訪台，將做出強力回應。

報導指出，隨著裴洛西可能訪台一事被曝光，美國也面臨兩難，如果裴洛西真的不來，則華府就形同向北京低頭，間接強化北京統一台灣的信心；可若裴洛西無視北京的警告，則可能會引發新的台灣危機，包含共機更頻繁侵擾台灣的防空識別區（ADIZ）、試圖阻止裴洛西的座機降落，甚至宣布將台灣空域納入其防空識別區等等。

不過，報導最後也提醒，無論外媒的「洩密」是否為事先安排的，裴洛西擬8月訪台的意圖，象徵意義應該會大於實質意義，裴洛西依然能像以前一樣，直接踩北京的紅線，不過與1991年在天安門廣場所做的不同，如果現在局勢升級，面臨直接後果的將是台灣人民，以及載送她來台的美國相關人員。

華郵記者曝裴洛西擬下週訪台！耿爽暗批、川普搗蛋

裴洛西訪台超敏感！中媒：殲16恐伴飛　美或集結多艘航母

裴洛西若訪台　專家：美軍或派戰機護送至松山機場

12歲就位列中國3大神童！長大後卻迷失在精神迷宮的干政

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.42%23.58%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀