裴洛西擬訪台直踩北京紅線！國會鐵娘子曾在天安門拉布條

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當時同行的美國《有線電視新聞網》（CNN）北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy）回憶，這是他第一次見識到裴洛西的高調，以及敢於直戳中共高層雙眼的精神，不論後果將會如何。
此外，裴洛西多年為中國人權發聲的事蹟可謂是有目共睹，包含1993年反對北京申辦夏季奧運會，以及反對北京申辦2008年奧運。她還曾於2009年，將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席的胡錦濤。
有了這樣的前車之鑑，裴洛西如果選擇訪台，或許就不令人驚訝了，不過這件事比起當年在天安門拉布條抗議，似乎更具挑釁性，因為這將是此級別的美國官員，25年來首次訪台，時值美中關係處於數十年最低點，而北京政府已在幾天內多次發出警告，揚言若裴洛西真的訪台，將做出強力回應。
報導指出，隨著裴洛西可能訪台一事被曝光，美國也面臨兩難，如果裴洛西真的不來，則華府就形同向北京低頭，間接強化北京統一台灣的信心；可若裴洛西無視北京的警告，則可能會引發新的台灣危機，包含共機更頻繁侵擾台灣的防空識別區（ADIZ）、試圖阻止裴洛西的座機降落，甚至宣布將台灣空域納入其防空識別區等等。
不過，報導最後也提醒，無論外媒的「洩密」是否為事先安排的，裴洛西擬8月訪台的意圖，象徵意義應該會大於實質意義，裴洛西依然能像以前一樣，直接踩北京的紅線，不過與1991年在天安門廣場所做的不同，如果現在局勢升級，面臨直接後果的將是台灣人民，以及載送她來台的美國相關人員。