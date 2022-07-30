操刀父陳時中主視覺　設計師陳彥安：爸爸是可信賴的人

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陳時中也說，看到兒子與合作夥伴設計主視覺，看得出來孩子對我相當瞭解，覺得非常窩心。「因為我沒有問彥安要不要幫我做這件事情，我總覺得爸爸去問，好像有點威脅壓迫」，兒子設計主視覺自己並不知道，但對於他同意併肩作戰感到很高興，太太也是默默支持我，謝謝太太。
陳時中說，小到公會，大到衛福部，再到今天爭取台北市長選舉的支持，都維持「把事做好」這樣的基本概念，「懇請大家給我機會，讓我把事做好」。
至於是否擔心兒子到幕前會有困擾，陳時中表示，選舉帶來的困擾不可免，人生就是這樣，兒子也是成年人，自己該去面對。
陳彥安則說，自己接到團隊邀請後當仁不讓，只是因為宣佈參選時間很短，所以設計時間也比較短，不然這個團隊真的是天使。他說，自己與父親得專業、思考方式不一樣，但堅持的是同一件事，就是「把事做好」，現在因為選舉讓彼此的專業有交集，是很棒的一件事。
陳彥安也提到，這次視覺的發想很簡單，「陳時中是甚麼樣的人？要做最真實呈現」。小時候，父親就教育他，做每件事情要讓人達到雙贏、三贏，不是自己贏，這次的主視覺就是要讓大家看到陳時中這樣的人格特質「阿中是個穩定的人、可以信賴的人」。
另外，陳彥安也談到，動態視覺需要背景音樂，「我們家從小會聽著我媽的大提琴聲音，那是再安心不過的音樂，這次在做動態主視覺，就邀請他贊助一下大提琴音樂，希望這場選舉有最穩定跟安定的支持」。
競選總幹事吳思瑤介紹，此次主視覺設計有3個元素，包含「溝通合作」、「整合團結」、「進步與突破」。首先，「溝通合作」是做好城市治理的第一步，未來無論是與人民溝通、社會對話，中央地方要攜手並進，才能讓台北更好、台灣共好。
第二個是「整合團結」，吳思瑤說，陳時中要做一個團結市民的市長，在這個城市沒有人是局外人。台北扮演台灣發展的火車頭，也要跟北北基桃擴大整合，進一步完成區域聯合治理。
第三個元素是「進步突破」，要讓台北成為台灣進步的起點，成為更多突破做法的支點。陳時中常說，台北停滯已久這不是一個人的觀點，這是市民共同感受，進步突破不只是行動，也要反應在思維與治理。