蔣萬安酸吃泡麵沒配紅酒 陳時中：成年人應提出市政見解
民進黨台北市長參選人陳時中28日晚間結束行程後，大約21時於辦公室吃泡麵，卻引來對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安攻擊，蔣甚至還稱「還好沒看到紅酒杯」，引發譁然。陳時中今（30）日於競選主視覺公布記者會後受訪表示，在選舉期間大家一定有競爭，但帶有惡意的揶揄大可不必，大家都是成年人，從市政的要點去做針貶、提出見解，這才是一個在競選的正確態度。
陳時中說，在選舉期間大家一定有競爭，但帶有惡意的揶揄大可不必，大家都是成年人，選舉有選舉的步調、選舉有選舉該批評的事情，重點不在吃甚麼泡麵，競爭對手要從市政的要點去做針貶、提出見解，這才是一個在競選的正確態度。
談到泡麵，陳時中則說，自己拿到有什麼泡麵就吃什麼，當然不是刻意每天要吃泡麵，只是時間比較緊迫，應該是前天在與台北市議員梁文傑合辦的見面會簽名簽很多，回到辦公室時間比較晚，泡麵也很好吃，就吃泡麵。
另外，被問及怎麼看蔣萬安日前公布的主視覺？陳時中說，主視覺代表每一個參選人要表達的意象，自己的主視覺由兒子陳彥安操刀，充分表現希望能夠整合團結整座城市，而自己與團隊對市政的想法也一樣就是平實。
陳時中說，他有看到蔣萬安的主視覺是一個「無限」的符號，讓大家有想像空間。相信市民會做出選擇，看是有服務與工作經驗，一步一步從衛福部、指揮官，到現在要投入市政服務大家會覺得比較可靠，還是沒有行政經驗，發出無限可能，大家就是公平競爭。