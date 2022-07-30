秦慧珠稱蔣萬安不適合路邊攤 吳思瑤嘆：台北有很多小吃
國民黨台北市議員秦慧珠28日與國民黨台北市長參選人蔣萬安一同喝咖啡，秦竟脫口「覺得蔣萬安最適合喝咖啡，叫他去吃路邊攤或吃美食喔，好像不太適合」，引發譁然。民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤今（30）日表示，台北市是一個非常多元豐富的城市，有最好吃的小吃，這麼多的夜市都是市民共同成長的滋味，蔣萬安成長背景與人民有落差，但如果去貼近市民生活，相信對於他提出願景會有幫助。
蔣萬安28日出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡、聊是非」活動，蔣萬安當晚還在臉書表示，「難得有機會能坐下來好好喝一杯咖啡」；不過秦慧珠在活動現場一旁竟碎念，「我們想了很久，覺得蔣萬安最適合喝咖啡，叫他去吃路邊攤或吃美食喔，好像不太適合」，引發譁然。
吳思瑤對此表示，台北市是一個非常多元豐富的城市，有最好吃的小吃，這麼多的夜市都是市民共同成長的滋味；台北這些年也有很多獨立咖啡廳，自己也很喜歡，未來團隊會透過街區走訪，體驗更多台北市民日常。
吳思瑤說，蔣萬安的成長背景跟一般市井小民有落差，但如果更融入台北市民生活，不管是吃什麼、喝什麼，重點是要跟人民切身經驗融合在一起，相信對於他提出台北城市想像會有很大幫助。