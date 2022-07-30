新北市府成選舉機器？龍辦轟侯友宜：勿藉局處長擦脂抹粉
民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室今（30）日上午公布競選主視覺，發言人李晏榕受訪時表示，會加速空戰腳步，搭配各區議員參選人的看板上掛，讓新北市民到處都看得到「新北大翻新」的訴求。另針對侯友宜市府由局處首長和發言人回擊市政議題，李晏榕表示，林佳龍針對市政議題的質疑都有客觀數據佐證，希望侯友宜可以正面回應訴求，「不要再透過發言人或其他局處首長為他擦脂抹粉」。
李晏榕說，這次的新北市長選舉時間非常緊湊，因此也希望在空戰部分能加緊進度，由於新北市許多年輕選民、近年也有年輕人口移入，希望在今天林佳龍「新北大翻新」競選主視覺公布後，可以儘速結合各區的議員和參選人，達到「母雞帶小雞」的作用，讓市民無論在新北的板橋、新店、石碇各處都看得到林佳龍和議員參選人的看板。
針對侯友宜市府由局處首長和發言人回擊市政議題，李晏榕表示，林佳龍講得十分清楚，無論是在未來規劃戶數是0的社會住宅、或是前瞻基礎建設預算補助停車場執行率不佳的問題，都有客觀的數據可以證明，希望侯友宜可以正面回應訴求，「不要再透過發言人或其他局處首長為他擦脂抹粉」。
李晏榕也說，林佳龍提出辯論市政的要求，「若侯市長想為自己的市政辯護，可以勇於接受挑戰」。
對於林佳龍提問侯友宜，若當選會不會做滿任期一事，李晏榕指出，如果侯友宜真心想要參選連任，應向新北市民承諾「會做好做滿」，李晏榕說，他相信這對侯友宜而言也是很難抉擇的事情，因為不僅面對民進黨的壓力，侯友宜也面對國民黨的壓力，但還是希望侯可以承諾，李晏榕也說，「這個問題我們會持續問到選前最後一天」。