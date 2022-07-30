足球／受不了交易留言　C羅：媒體一天不談我都不行

「C羅」Cristiano Ronaldo是否會再度離開曼聯，外界都在關注，甚至他本人也在留意這方面的新聞。近期再度被媒體猜測可能的下家時，他受不老的發文回覆：「媒體一天不談我都不行」 我是廣告 請繼續往下閱讀 C羅在上賽季回歸曼聯之後，踢得並不順利，雖他的進球數不少，但球隊還是沒有什麼競爭力。因此季後他直接「攤牌」表明，自己想去一支有爭奪歐冠實力的隊伍。C羅經紀人門德斯已經通知曼聯，C羅希望離開，不過俱樂部希望能留下他。讓外界像是在霧裡看花，對於一些揣測，C羅罕見的在社群網站上發文回應。「媒體一天不談論我是不可能的，否則他們就沒錢賺了。你知道，如果你不撒謊，那你就無法吸引眼球。繼續做下去，總有一天你會猜對一些消息的。」 最近《太陽報》在報導中指出，C羅向曼聯表示，已經有球隊願意為其報價，希望曼聯方面能為其設定轉會費，不過他和團隊並沒有具體透露是哪支球隊。NBA／曾在總冠軍賽防守Curry有功 Dellavedova簽約國王NBA／DeRozan稱勇士是自己最愛的球隊 但不會為他們打球NBA／詹皇和湖人不急著續約 希望能保留薪資空間NBA／威少明白詹皇盼Irving取代他 湖人不給2首輪難交易