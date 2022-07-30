快訊／本土確診+21273！死亡個案增60人　境外移入228例

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指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，美國、泰國及德國(各4例)，新加坡及印尼(各3例)，比利時、馬來西亞、西班牙及法國(各2例)，菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國(各1例)，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,794,183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,220,482例排除)，其中4,567,122例確診，分別為19,808例境外移入、4,547,260例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,893例COVID-19死亡病例，其中8,878例本土，個案居住縣市分布為新北市1,962例、臺北市1,030例、臺中市866例、高雄市807例、臺南市692例、桃園市665例、彰化縣524例、屏東縣369例、雲林縣262例、南投縣256例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣190例、宜蘭縣178例、花蓮縣147例、嘉義市144例、新竹縣137例、臺東縣126例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。