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陳美鳳吃防腐劑！22年前「媽媽造型」出土　網：一模一樣

▲陳美鳳早年照片曝光。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳早年照片曝光。（圖／陳美鳳臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-30 14:16:052022-07-30 14:18:26

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳在演藝圈長紅40多年，至今66歲仍相當活躍，影視歌三棲，人氣始終不墜，尤其私下注重保養，是公認的美魔女女星代表。她近日在粉專PO出進民視拍第一檔戲的照片，22年過去，網友驚呼：「一點都沒變老。」

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▲66歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）
▲▼66歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳金曲獎穿林薇高訂服品牌，巨星氣場盡顯。（圖／陳美鳳臉書）
相片背景是2000年，陳美鳳為八點檔《長男的媳婦》到機場出外景，她頂著旁分長髮，即便穿厚重冬衣，仍遮不住玲瓏有緻的身材，亮麗五官與今日相比沒有太大差異，另一張是20年前拍《世間情》，陳美鳳穿合身旗袍，身材一樣凹凸有致，一旁演兒子的江宏恩才29歲，外型英俊挺拔。

▲陳美鳳（左一）44歲模樣。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（左一）44歲模樣。（圖／陳美鳳臉書）
珍貴舊照曝光，童星出身、後來從政的台日混血山田摩衣留言：「原來這是美鳳姐第一部8點檔！我有演出，真的太榮幸了！」梁佑南也說：「就是拍長男媳婦讓我近距離接觸國際巨星，我才知道鳳姐是如此的親切，提攜後輩，而且常常會很真心很溫馨的一句問候，也就是這樣我深深地愛上這位國際巨星美鳳姐！」

▲29歲江宏恩與46歲陳美鳳。（圖／陳美鳳臉書）
▲29歲江宏恩與46歲陳美鳳。（圖／陳美鳳臉書）
網友大讚：「不同時期都有不一樣的美感」、「美鳯姐仍然美麗動人」、「以前每天吃完晚餐都在期待的連戲劇」、「妳演的每一部我都有看耶！越來越年輕」、「現在比當時美」、「現在跟以前都一樣漂亮。一點都沒變老！」見到有人說「好像才昨天而已」，陳美鳳也感嘆：「真的，時間過的好快喔！」（編輯：楊穎軒）

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