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北韓通報無新增發燒病例　5月承認爆發疫情後首見

▲北韓國營媒體報導，北韓自5月中承認爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，今天首度通報沒有新增發燒病例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓國營媒體報導，北韓自5月中承認爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，今天首度通報沒有新增發燒病例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-30 14:19:23

（中央社首爾30日綜合外電報導）北韓國營媒體報導，北韓自5月中承認爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，今天首度通報沒有新增發燒病例。

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路透社報導，北韓本月稍早表示，即將「終結」第一場正式宣布的新型冠狀病毒危機，但在Omicron亞型變異株肆虐之下，北韓的亞洲鄰國疫情再起。

北韓中央通信社（KCNA）報導，自4月底起通報的477萬起發燒病例中，有99.99%已完全康復。不過由於顯然缺乏採檢工具，北韓尚未公布驗出陽性的病例數。

傳染病專家質疑北韓聲稱疫情出現進展的說法。世界衛生組織（World Health Organization）上月表示，在缺乏獨立數據的情況下，世衛認為北韓的疫情是惡化而非改善。

北韓中央通信社提到，快速行動治療團隊仍處於高度警戒狀態，而且相關單位持續「偵測與根除疫情」，直到最後一名病患完全康復為止。北韓中央通信社又說，截至29日，共有204名發燒患者接受治療。

北韓最近一次通報的發燒死亡人數，是本月5日公布的74例，但首爾漢陽大學（Hanyang University）醫學院教授申永全（Shin Young-jeon，譯音）說，死亡病例數這麼低，幾乎「不可能」。

他在昨天公布的分析報告中寫道：「這可能是眾多因素交互影響的結果，包括缺乏檢測量能，還有病例統計問題，因為年長者主要在家中死於COVID-19的機率更高，以及領導層不希望大量死亡數公開的政治因素。」

申永全說，考量到發燒病例數、其他地區通報的一般致死率與可能尚未通報的病例，北韓死亡病例可能多達5萬例。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110730

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