青年局推出限定結婚書約禮盒　一開放預約即秒殺

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「台灣設計設計台灣」總策劃副市長史哲指出，設計導入市政治理不僅是單一層次的優化、美化，還要能達到增加更多與民眾對話空間的目的。如同此次獨家限定結婚書約禮盒，「台灣設計設計台灣」，讓民眾與市府不再只是被動接收以及行禮如儀的關係，而是讓市政設計更符合民眾需求、能真正走進市民生活。
青年局局長張以理以親身經歷表示，自己與設計圈的朋友結婚時也都親自設計書約，打造專屬無二的儀式感。這次限定禮盒一開始設定僅開放8月4日七夕情人節進行結婚登記並索取，但收到大量民眾私訊敲碗開放時間，考量新人都有自己理想的結婚登記日期，除了七夕情人節，包含黃道吉日、生辰八字等都是臺灣珍貴的文化傳統。
設計師李君慈也說，整份婚約書盒除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，禮盒還有具今天要不要去超市潛台詞的「散步環保購物袋」，以及「夢幻融合泡泡糖吊卡玩具」，去除性別的使用符號、脫離傳統禮品上諧音祝福背後的女性壓力，純粹的表達，未來你將融入了我的生活，我也將融入了你的生活。
青年局表示，此次攜手青年設計師推出高雄市政府獨家限定結婚書約禮盒，線上登記截止日原訂10月23日截止，但距離截止日尚有3個月的今天，預約登記人數已達100組，目前已提早截止預約，後續「台灣設計設計台灣」會持續推出系列設計滿點的活動與商品，更多活動詳情歡迎隨時關注活動官網、高雄市政府青年局官方網站，歡迎各界朋友追蹤分享、踴躍參與！