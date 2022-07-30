大林蒲遷村再增4利多　陳其邁重申為居民爭取最優條件

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高雄市政府與經濟部今(30)日召開大林蒲遷村第3次說明會，由市長陳其邁及經濟部長王美花親率中央及地方政府官員參加，陳其邁除親自向居民報告、溝通及聽取意見外，再釋出4項遷村利多方案，期盼為大林蒲鄉親爭取更有利的遷村條件，讓大家能早日達成共識，歡喜遷村。
陳其邁也透露，在市府與經濟部研商過程中，他曾提出許多構想，想方設法幫鄉親爭取最好的遷村條件，但是市府與經濟部的同仁總是提醒他要符合法制及公平性，同仁甚至覺得市長對大林蒲鄉親太偏心。儘管如此，在大家集思廣益下，終於催生出這次的4項利多方案。
陳其邁表示，經過三次遷村說明會，可以感受居民對遷村的期待，對遷村的共識也越來越高，這段時間市府一直秉持為鄉親爭取最優條件、讓大家歡喜搬新厝的信念，就遷村計畫可再精進之處不斷與經濟部磋商，為兼顧照顧鄉親權益與法令可行性。
都發局長吳文彥在會中針對遷村計畫新增4方案表示。首先是「安置地區土地容積提升」方案，吳文彥說，提升容積有利於提高居住空間寬敞舒適性，也提高了民眾領回土地的價值。以26坪土地為例，提高3成容積可再增加23坪建坪。參考遷村安置地區周邊今年六月的房地產交易市價，若地主選擇換地（一坪換一坪），採自地自建透天厝者，推估可增值約150萬元，採合建住宅大樓者，則約增值386萬元；若選擇換購60坪的安置住宅，約可省下43萬元購屋費。
其次，新增農業區土地除原則上以優惠協議價購外，地主也可選擇透過跨區區段徵收方式換領住宅區土地。經評估，大林蒲地區1坪農地約可換到0.45坪高坪特定區住宅區土地。
至於「鳳鼻頭漁船(筏)收購」方案則是考量遷村後漁民通勤時間拉長，不利漁業經營，經市府積極向經濟部爭取，若獲得所有漁船主都同意，就辦理收購，對於同意遷移但有意願繼續經營漁業者，則會由海洋局協助遷移至其他漁港安置。
「興建獨棟綜合性活動中心暨文化館」方案，未來將於安置地區新增獨棟綜合性活動中心暨文化館，以提供日照據點、托嬰、托幼、社區交誼等多功能社區服務，及給予大林蒲在地文化專屬的展示與保存空間。